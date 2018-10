El minúsculo porcentaje de votos a favor explica probablemente por qué la iniciativa ha caído en el olvido. Pero el movimiento ‘Ser Solidarios’ siguió trabajando, organizando por ejemplo campamentos de vacaciones para niños suizos y extranjeros y volcándose en la política de asilo, que se convierte en un tema candente en los años 1980. El movimiento se disolvió en 1990, pero el estatuto del temporero no se abolió hasta el año 2002, con la entrada en vigor del acuerdo de libre circulación de personas entre Suiza y la Unión Europea (UE).

Los pioneros de una política migratoria más abierta David Eugster 28 de octubre de 2018 - 11:00 Hace 40 años, el 28 de octubre de 1978, 3 000 personas se congregaron en la Plaza Federal en Berna para exigir una política que concediera a los extranjeros los mismos derechos que a los suizos. La manifestación fue convocada por el movimiento ‘Ser Solidarios’. ¿Cómo surgió? Se les consideraba un ‘apaño’ coyuntural. En los años 1950 y 1960, Suiza contrató a cientos de miles trabajadores extranjeros. Se trataba de “temporeros” con un permiso limitado para permanecer en Suiza. La idea era poder devolverlos a sus países de origen en caso de recesión. Fuente: el historiador Kijan Espahangizi rememora lo que fue el movimiento ‘Ser Solidarios’ en un blog. Es cofundador del Instituto Nueva Suiza (INES), un laboratorio de ideas que se interesa en las nuevas perspectivas para Suiza como tierra de inmigración. La gente que podía quedarse en Suiza tenía que asimilarse. Pero los extranjeros que seguían llegando despertaban miedos, y la política alimentó el temor de una “extranjerización” (Überfremdung, en alemán): en 1970, el pueblo suizo votó la denominada iniciativa Schwarzenbach. El político James Schwarzenbach proponía limitar el número de extranjeros al 10% de la población total. La iniciativa fue rechazada en las urnas por una escasa mayoría (54%). Pero casi la mitad de los votantes apoyaban la propuesta. Mismos derechos para los extranjeros La iniciativa Schwarzenbach llevó a muchas personas a defenderse contra la discriminación que sufrían a diario, también por parte de las autoridades. Su reivindicación era: “integración” en lugar de “asimilación”. Es decir, se trataba de conceder a la población extranjera los mismos derechos que tenían los suizos y facilitarle el acceso al trabajo, la vivienda y la formación. El movimiento ‘Ser Solidarios’ (en alemán: mitenand; en francés: Etre Solidaires’) fue fundado en 1974. Contaba con el respaldo de las iglesias, las fuerzas liberales y la izquierda, pero también de las asociaciones de extranjeros. Juntos, lanzaron una iniciativa popular que pedía la abolición del denominado ‘estatuto del temporero’ y exigía los mismos derechos para los extranjeros: deben poder establecerse en Suiza con su familia (agrupación familiar) sin que se les amenace con la expulsión. La propuesta clave se resume en una frase: “La legislación vela por los intereses de los suizos y de los extranjeros en igualdad de condiciones”. Recetas Ya en los años 1960 nacieron “puntos de contacto entre suizos y extranjeros” en diferentes ciudades. El movimiento en torno a la iniciativa intensifica los intercambios. Suizos y extranjeros se citaban para comer, tocar música y festejar juntos. El movimiento ‘Ser Solidarios’ publica un libro de cocina con recetas de las cocinas italiana, española, portuguesa, yugoslava, greca y turca, para descubrir los sabores “de los países de donde vienen nuestras trabajadoras y trabajadores extranjeros”. No se trata solamente de dar a conocer sabores considerados exóticos en aquella época, sino de crear un país más justo para todos. En 1977 concluye la recolecta de firmas y la iniciativa es declarada válida. En 1978, el movimiento se manifiesta en la Plaza Federal. El Gobierno y el Parlamento recomiendan rechazar la iniciativa y la votación tarda en convocarse. En 1981, la iniciativa es rechazada por una aplastante mayoría del 83,8% de los votos. Caída en el olvido El minúsculo porcentaje de votos a favor explica probablemente por qué la iniciativa ha caído en el olvido. Pero el movimiento ‘Ser Solidarios’ siguió trabajando, organizando por ejemplo campamentos de vacaciones para niños suizos y extranjeros y volcándose en la política de asilo, que se convierte en un tema candente en los años 1980. El movimiento se disolvió en 1990, pero el estatuto del temporero no se abolió hasta el año 2002, con la entrada en vigor del acuerdo de libre circulación de personas entre Suiza y la Unión Europea (UE).