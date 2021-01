Apoyo suizo a millones de niños del mundo sin escuela

‘Mundo en Progreso’: la pintura biodegradable del artista suizo-francés Saype muestra a dos niños dibujando su mundo ideal frente a las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (Imagen captada el 24 de junio de 2020). Keystone / Valentin Flauraud

Millones de niños en todo el mundo no pueden ir a la escuela, pero una plataforma con sede en Suiza se ha propuesto cambiar esa situación.

Este contenido fue publicado el 26 enero 2021 - 16:13

swissinfo.ch/sm

Otro idioma: 1 English (en) Geneva hub to aid worldwide emergency education

El Centro Global de Ginebra para la Educación en Emergencias tiene como objetivo ayudar a los 127 millones de niños que se quedan sin escolarizar debido a las crisis humanitarias.

Su lanzamiento oficial tuvo lugar el lunes en cumplimiento del compromiso adquirido por Suiza durante el Foro Mundial de Refugiados celebrado en Ginebra en 2019.

“Más del 40% de los 80 millones de personas desplazadas son niños y la mayoría de ellos no tiene acceso a la educación. Sin perspectivas de futuro y particularmente expuestos a la violencia, esos jóvenes corren el riesgo de convertirse en una generación perdida”, subrayó el Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) en un comunicadoEnlace externo de prensa. “Las emergencias humanitarias van en aumento debido al cambio climático y sus consecuencias, a los conflictos y, en particular, a la pandemia de COVID-19”, añadió.

De acuerdo con la ONU, precisó el comunicado del DFAE, ya antes de la pandemia, unos 258 millones de niños y adolescentes no estaban escolarizados a escala mundial. “La crisis del coronavirus no ha hecho sino empeorar la situación. Según la ONU, otros 24 millones de niños podrían no retomar el camino de la escuela en virtud del cierre de establecimientos escolares y de la precariedad de la situación económica”.

El DFAE destacó que la educación es uno de los sectores con menor reconocimiento y financiamiento en desastres humanitarios.

“Con respecto a la educación en emergencias, la Ginebra Internacional tiene el potencial, hasta ahora sin explotar, de una plataforma que promueve la cooperación intersectorial con miras a crear oportunidades educativas sobre el terreno para los jóvenes afectados por las crisis y los desplazamientos”, puntualizó el comunicado.

El centro educativo será una plataforma tanto virtual como física que conectará el sector educativo con otras áreas relevantes, como la salud y los derechos humanos.

La educación es una prioridad de la Estrategia de Cooperación Internacional de Suiza 2021–24, que se deriva de la estrategia helvética de política exterior.

“Proteger a los grupos de población más vulnerables en contextos de crisis y desplazamiento y velar por la prestación de servicios básicos de calidad, en particular la educación y la salud, es uno de los cuatro principales objetivos de la actual estrategia de cooperación internacional”, recordó la dependencia.

Subrayó el interés de Suiza en reducir las causas del desplazamiento y la migración irregular y garantizar servicios básicos de calidad sobre el terreno.

La llamada “Ginebra Internacional” es sede de la Oficina de las Naciones Unidas en Europa, 38 grupos internacionales, las representaciones permanentes de 177 Estados miembros de la ONU, 750 ONG y varias instituciones académicas líderes.