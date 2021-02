La decisión del Gobierno de los Estados Unidos de “volver a reconciliarse” con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, es un gran paso hacia el apoyo multilateral a los derechos humanos, que el presidente estadounidense Joe Biden ha prometido. Sin embargo, todavía falta resolver algunos detalles clave, escribe Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.

El expresidente Donald Trump renunció al puesto que Estados Unidos tenía en el Consejo, en especial por las reiteradas críticas al Gobierno de Israel y porque entre sus miembros están “algunos de los infractores más graves del mundoEnlace externo”. El secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, ha indicado que el Gobierno de su país va a reconciliarse con el Consejo “inmediata y enérgicamente”. Algo que, por ejemplo, ya ha comenzado para la sesión especial de este mes sobre el golpe de Estado militar en Birmania (Myanmar). Estados Unidos, de momento, es un mero observador. Pero Linda Thomas-Greenfield (la candidata de Biden como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en Nueva York) diceEnlace externo que el Gobierno estadounidense “se presentará” como candidato para volver a formar parte del Consejo, presumiblemente en la próxima oportunidad, en octubre.

Thomas-Greenfield, sin embargo, añade dos reservas. En primer lugar, describe la determinación de su Administración de “rechazar a quienes violan los derechos humanos de la ONU que quieren ser legitimados” con motivo de su adhesión al Consejo. Y en segundo lugar, indica que el Gobierno buscaría “menos resoluciones contra Israel”.

La Administración señala con acierto que el Consejo, entre sus 47 miembros, incluye a algunos gobiernos muy abusivos, como China y Rusia. Que parece que se han unido al Consejo solo con el objetivo de minar su trabajo y desviar las críticas de sí mismos. Aunque el problema no debería exagerarse: incluso con sus actuales miembros, el Consejo vota de manera regular para investigar y condenar en lugares como Birmania, Siria, Irán, Bielorrusia, Eritrea, Burundi, Venezuela, Libia y Corea del Norte. Aun así, librar al Consejo de sus miembros más abusivos es un objetivo loable.

Human Rights Council - 46th regular session

The session takes place from February 22 to March 23 at the UN in Geneva. Swiss foreign minister Ignazio Cassis will join UN Secretary-General António Guterres as well as the UN’s High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, in addressing the assembly on the opening day.

In the first week, representatives from more than 130 countries will discuss much anticipated reports on Belarus, Yemen and Sri Lanka. In Belarus the government has cracked down on protestors after elections last year condemned as fraudulent, while Yemen is in the middle of a civil war. In Sri Lanka, UN human rights officials are increasingly frustrated by the government’s apparent unwillingness to address atrocities committed during the civil war.

Later in the session, member states will receive reports on various countries, including Myanmar, Venezuela, and North Korea, and decide whether to take action on them.

