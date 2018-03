Sin referirse a un contexto en particular, el ministro suizo exhortó a poner fin a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el mundo y destacó el aumento preocupante del racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación. “Los conflictos son costosos”, agregó. La prevención efectiva podría ahorrar a los Estados y a los donantes internacionales entre 5 y 70 mil millones de dólares por año.

La clave para salvaguardar los intereses de Suiza, construir prosperidad global y garantizar la paz es el “imperio de la ley” y no “la ley del más fuerte”, subrayó el responsable de la diplomacia helvética al dirigirse a una audiencia integrada por alrededor de 100 jefes de Estado, ministros de Exteriores y diversos altos funcionarios en la sede el Consejo de DD HH en Ginebra.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza insta a rechazar “la ley del más fuerte” 26 de febrero de 2018 - 17:17 En su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, lanzó este lunes un llamado a la comunidad internacional para que rechace un mundo donde prevalezca la “ley del más fuerte”. La clave para salvaguardar los intereses de Suiza, construir prosperidad global y garantizar la paz es el “imperio de la ley” y no “la ley del más fuerte”, subrayó el responsable de la diplomacia helvética al dirigirse a una audiencia integrada por alrededor de 100 jefes de Estado, ministros de Exteriores y diversos altos funcionarios en la sede el Consejo de DD HH en Ginebra. En su discurso, el más reciente miembro del Gobierno suizo renovó el compromiso de Suiza con los ideales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que celebra este año su 70 aniversario. “Ese texto todavía tiene razón de ser”, declaró al comienzo de la 37ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, la cual se prolongará por espacio de cuatro semanas. Sin referirse a un contexto en particular, el ministro suizo exhortó a poner fin a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el mundo y destacó el aumento preocupante del racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación. “Los conflictos son costosos”, agregó. La prevención efectiva podría ahorrar a los Estados y a los donantes internacionales entre 5 y 70 mil millones de dólares por año. Apoyo al alto el fuego En una conferencia de prensa, Cassis dijo que Suiza apoyaba plenamente el pedido del Consejo de Seguridad de la ONU de un cese al fuego por 30 días en Siria. Asimismo, destacó el papel de Suiza en la provisión de ayuda humanitaria al país devastado por la guerra en Medio Oriente. Las agencias de ayuda están esperando evacuar a los heridos y entregar suministros a aproximadamente 400 000 personas bajo asedio en el enclave de Ghouta, controlado por los rebeldes.