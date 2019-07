Switzerland spreads NGO funding to ‘increase competition’

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza redistribuye la financiación a las ONG 02 de julio de 2019 - 14:24 La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) anunció este martes que extenderá sus contribuciones financieras a las ONG y a los grupos paraguas a un abanico más amplio de organizaciones. Se limitará la financiación de las ONG individuales para “ayudar a aumentar la competitividad e impulsar la innovación”. En el futuro, COSUDE limitará la financiación de proyectos individuales de ONG y grupos paraguas a 8 millones de francos. Esto significa que a partir de 2021 “las contribuciones a los programas internacionales de las ONG individuales se limitarán al 30%, mientras que las contribuciones federales a los presupuestos internacionales de las organizaciones paraguas, las federaciones cantonales y las alianzas de ONG se limitarán al 40%”, precisa COSUDE en un comunicado. La COSUDE coopera con proyectos de este tipo que “ayudan a las comunidades más pobres y vulnerables” del mundo. “Las ONG suizas aportan a la cooperación internacional conocimientos específicos, experiencia en áreas u operaciones clave y conocimientos locales, contribuyendo así al éxito [de la COSUDE]”, precisó la agencia gubernamental. La COSUDE contribuye actualmente con 120 millones de francos (alrededor de un tercio de su presupuesto total) a los programas internacionales de unas 40 agencias de ayuda suizas, organizaciones paraguas y federaciones. Las diez agencias más grandes reciben el 73% del presupuesto, mientras que el 27% restante se distribuye entre aproximadamente 25 organizaciones asociadas. Las ONG deben cumplir con los criterios de calidad de la gestión operativa, la rendición de cuentas y la gestión de riesgos y estar acreditadas con el sello de calidad de Zewo - para recibir la financiación de la COSUDE.