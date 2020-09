Coronavirus: nuevas normas para pasajeros de vuelos con escalas

Llegada de un pasajero al aeropuerto de Zúrich, a principios de agosto Keystone / Ennio Leanza





Desde el 31 de agosto, Suiza niega la entrada al país a los pasajeros procedentes de países de “alto riesgo”, aunque la última escala de su vuelo haya sido en un país que no se considera de riesgo.

A las personas que lleguen a Suiza procedentes de países considerados de “alto riesgo” – es decir, que no pertenecen al espacio Schengen o figuran en la lista de excepciones – se les negará la entrada en el país, si no tienen la nacionalidad suiza, un permiso de residencia en Suiza o un pasaporte de un país miembro de la Unión Europea (UE) o de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA: Islandia, Noruega, Liechtenstein).

“Hasta ahora era posible esquivar las restricciones de entrada viajando a través de aeropuertos que no están en la lista de países de alto riesgo”, tal y como ha declarado el viernes la Secretaría de Estado de Migración (SEM).

A partir de ahora, lo que cuenta es el país de salida y no el país de escala, según la SEM.

Un ejemplo: los nacionales de países que no son miembros de la UE o la EFTA ya no podrán volar a Suiza desde Estados Unidos (en la lista de países de riesgo, prohibida la entrada a Suiza) a través de una conexión vía Toronto (Canadá no está en la lista, permitida la entrada en Suiza).

Los ciudadanos suizos y extranjeros residentes en Suiza, además de los nacionales de un país miembro de la UE/EFTA, podrán entrar siempre en el país, sin importar el país desde donde viajan.

No obstante, aquellos procedentes de uno de estos países considerado de riesgo tienen que guardar cuarentena durante diez días a su llegada a Suiza.

Excepciones

Los pasajeros procedentes de un país que no se consideran de riesgo podrán entrar en Suiza, incluso si han hecho una escala en un país de alto riesgo, siempre y cuando no haya abandonado la zona de tránsito del aeropuerto, ha precisado la SEM.