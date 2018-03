Los ingresos de los médicos son solamente uno de los muchos factores en el cálculo de los costos de la salud. Esta controversia ciertamente no tendrá influencia en la evolución de los precios de la salud. Sin embargo, es posible que el mundo político y la opinión pública reclamen en el futuro una mayor transparencia en los salarios de los médicos.

Por el lado de las organizaciones de médicos, la respuesta es invariablemente la misma. Ciertamente hay altos salarios, pero no sobre las espaldas del sistema del seguro público. Los altos ingresos se generan por el tratamiento de pacientes que tienen seguro privado. Por lo tanto, los médicos rechazan ser responsables del aumento perpetuo de las primas del seguro de salud obligatorio.

Unas horas más tarde, en el marco de la conferencia nacional Santé2000 del 29 de enero, precisamente sobre los costos de la salud, el propio Alain Berset, ministro del ramo, participó en el debate. “Algunas personas reciben hasta 80 000 o 90 000 francos por mes pagados por las primas. Tales salarios no son aceptables”, declaró a la emisora pública de radio y televisión RTS.

Todo comenzó en Ginebra. En protesta por la disminución en el reembolso de las operaciones ambulatorias desde el 1º de enero, los cirujanos de mano decidieron suspender las operaciones no urgentes, lo que concierne principalmente aquellas del túnel carpiano.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Crece la polémica sobre salarios de médicos Olivier Pauchard 28 de febrero de 2018 - 11:56 En términos de costos de la salud, este comienzo de año quedó marcado por un animado debate sobre los ingresos de los médicos. Originada en Ginebra, la controversia creció por todo el país. El descontento se cristalizó en torno a salarios de hasta un millón de francos al año. Todo comenzó en Ginebra. En protesta por la disminución en el reembolso de las operaciones ambulatorias desde el 1º de enero, los cirujanos de mano decidieron suspender las operaciones no urgentes, lo que concierne principalmente aquellas del túnel carpiano. Esta rápida cirugía (entre 20 y 30 minutos) es muy común. Consiste en desbloquear un nervio comprimido que causa hormigueo en los dedos. El problema para los especialistas es el reembolso que pasó de 177 francos el año pasado a 105 francos actualmente, una reducción del 40%. Fin de la huelga Los cirujanos de mano de Ginebra decidieron finalizar su movimiento este jueves, según se enteró la RTS. Consideran que han podido hablar sobre su problema de tarifas. Además, las negociaciones avanzan para obtener, a escala nacional, precios fijos negociados con las aseguradoras para las operaciones comunes. La baja en las tarifas afecta también otras especialidades. Ortopedistas, ginecólogos y urólogos denunciaron igualmente las nuevas condiciones de reembolso. Nacimiento de una controversia La “huelga” de los cirujanos de mano solamente tenía que ver con trece especialistas en Ginebra. Sin embargo, el muy limitado movimiento tuvo muy pronto importantes consecuencias políticas. La primera reacción vino de Mauro Poggia, miembro del Gobierno de Ginebra a cargo de la Salud. “Creo que la lucha debe hacerse de una manera diferente a la de tomar como rehenes a los pacientes”, declaró. Unas horas más tarde, en el marco de la conferencia nacional Santé2000 del 29 de enero, precisamente sobre los costos de la salud, el propio Alain Berset, ministro del ramo, participó en el debate. “Algunas personas reciben hasta 80 000 o 90 000 francos por mes pagados por las primas. Tales salarios no son aceptables”, declaró a la emisora pública de radio y televisión RTS. Aunque Alain Berset relativizó sus palabras al afirmar que “la gran mayoría de los médicos ganan salarios bastante normales”, sus declaraciones provocaron fuertes reacciones en el sector. “Estoy muy sorprendido de que el Ministro de Salud cometa semejante error públicamente y que diga que los altos salarios de los especialistas son responsables del aumento de las primas; es escandaloso”, declaró a la RTS Jean-Marc Heinicke, presidente de la Orden de Cirujanos de Ginebra. Solicitud de transparencia Otras cifras demostraron que algunos médicos obtienen salarios significativos. Una investigación del programa ‘Rundschau’ de la televisión pública de habla alemana (SRF) indicó que la mayoría de los 1 000 médicos jefes de los principales hospitales ganan entre 350 000 y un millón y medio de francos al año, que su salario medio es de un millón y que prácticamente la cuarta parte llega a dos millones y medio. Los especialistas mejor pagados son los radiólogos, los cardiólogos y los gastroenterólogos. Por el lado de las organizaciones de médicos, la respuesta es invariablemente la misma. Ciertamente hay altos salarios, pero no sobre las espaldas del sistema del seguro público. Los altos ingresos se generan por el tratamiento de pacientes que tienen seguro privado. Por lo tanto, los médicos rechazan ser responsables del aumento perpetuo de las primas del seguro de salud obligatorio. Los ingresos de los médicos son solamente uno de los muchos factores en el cálculo de los costos de la salud. Esta controversia ciertamente no tendrá influencia en la evolución de los precios de la salud. Sin embargo, es posible que el mundo político y la opinión pública reclamen en el futuro una mayor transparencia en los salarios de los médicos.