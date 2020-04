Coronavirus: la situazione in Svizzera

(it)

Coronavirus: the situation in Switzerland

Coronavirus: die Situation in der Schweiz

“La atención se centrará ahora en apoyar a las personas que, por diversos motivos, no han podido o no han querido regresar”, indicó este viernes el Ministerio suizo de Exteriores (DFAE), dependencia que ha organizado los retornos en colaboración con las aerolíneas Swiss, edelweiss y Helvetic.

Huge repatriation operation draws to an end

Histórica repatriación llega a su fin 24 de abril de 2020 - 11:36 Con dos vuelos de regreso programados para partir mañana desde la India y la próxima semana desde diversos países de África concluirá la mayor repatriación organizada en la historia de Suiza. Casi 7 000 personas habrán vuelto a casa. “La atención se centrará ahora en apoyar a las personas que, por diversos motivos, no han podido o no han querido regresar”, indicó este viernes el Ministerio suizo de Exteriores (DFAE), dependencia que ha organizado los retornos en colaboración con las aerolíneas Swiss, edelweiss y Helvetic. El 22 de marzo despegó de Costa Rica el primero de una serie de 35 vuelos procedentes de diferentes regiones del mundo. En los 33 efectuados, 6 950 personas volvieron a su hogar: 3 974 suizos y 2 976 ciudadanos de otros países, una tercera parte con residencia en Suiza, y el resto en otros Estados de Europa. Asimismo, 1 500 ciudadanos suizos pudieron emprender el camino de retorno en vuelos organizados por otros países. Últimos vuelos Este sábado, un vuelo adicional partirá de Calcuta, India, para aterrizar en Zúrich el domingo tras una escala en Cochina. El miércoles, el vuelo final posibilitará que suizos que se encuentras varados en Accra (Ghana), Abijan (Costa de Marfil) y Uagadugú (Burkina Faso) vuelvan a su país. En un comunicado, el DFAE subrayó que está repatriación fue posible merced al esfuerzo de las representaciones diplomáticas en el exterior en colaboración con las autoridades locales. Costos de repatriación Los costos, que ascienden a unos 10 millones de francos suizos, avanzados por la Confederación, serán facturados a todos los beneficiarios con base en la distancia recorrida: para rutas cortas (hasta 1 500 km), 400 francos; medianas (de 1500 a 3500 km), 600 francos, y largas (más de 3 500 km), 1100 francos. Para viajes de más de 12 000 km, el monto facturado ascenderá a 1700 francos. Gracias a esa distribución de costos entre los pasajeros, será posible cubrir alrededor del 80% de la operación. El DFAE contribuirá con el 20% restante. Protección consular El Ministerio de Exteriores puntualizó que pese a los esfuerzos realizados, será imposible repatriar a todos aquellos que quedaron bloqueados en el exterior y que quieren volver: cientos de personas, según embajadas y consulados. Las representaciones oficiales pueden ofrecerles protección consular, como lo hacen cuando los ciudadanos suizos que viven en el extranjero se encuentran en peligro, indicó el DFAE. “Dentro del límite de sus posibilidades y con la ayuda de representaciones en el extranjero, puede proporcionar asistencia y, de conformidad con el principio de subsidiariedad, otorgar apoyo financiero en forma de préstamos de emergencia”, precisó el DFAE y agregó que examinará los casos que le sean presentados. Expedición de visas Por otra parte, el Ministerio de Exteriores informó que, con la perspectiva de una recuperación gradual de la economía y el turismo, también será importante comenzar a emitir visas nuevamente, una actividad que Suiza, como muchos otros países, decidió suspender temporalmente. “El DFAE trabaja en estrecha colaboración con la Secretaría de Estado de Migración (SEM) y las partes interesadas para garantizar pronto los viajes internacionales con fines turísticos, de estudio o de trabajo. Esta recuperación beneficia a la investigación y la economía suizas, pero también a la Ginebra internacional”, acotó. Hotline Desde el comienzo de la crisis del coronavirus el mes pasado, la línea de ayuda ha recibido más de 10 000 llamadas telefónicas y alrededor de 18 000 correos electrónicos, cifras récord si se compara con las alrededor de 50 000 solicitudes de ayuda que maneja por año normalmente.