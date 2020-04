“Las personas que tienen necesidad de la protección de nuestro país deben obtenerla rápidamente, aun en la situación actual, y aquellas que no tienen derecho deben salir de Suiza, cuando sea posible, luego de que reciban una respuesta negativa”, subrayó la consejera federal.

Modificación temporal en reglas del asilo 01 de abril de 2020 - 16:04 Al ratificar que los procedimientos en materia de asilo continuarán, el Gobierno suizo anunció una modificación temporal en las reglas del rubro como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus. “La protección contra las infecciones es la prioridad absoluta”, subrayó la ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, en conferencia de prensa este miércoles. “Las personas que tienen necesidad de la protección de nuestro país deben obtenerla rápidamente, aun en la situación actual, y aquellas que no tienen derecho deben salir de Suiza, cuando sea posible, luego de que reciban una respuesta negativa”, subrayó la consejera federal. Indicó que la suspensión de los procedimientos de asilo generaría problemas de capacidad en los Centros Federales para Solicitantes de Asilo (CFA) y pondría en tela de juicio las medidas de higiene y de comportamiento recomendadas por la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP). Las medidas anunciadas este miércoles entrarán en vigor el 2 de abril por un período de tres meses. En lo que toca a las audiciones empezarán el 6 de abril y las disposiciones respecto al alojamiento estarán en vigencia durante cuatro meses. En los procedimientos de asilo, solamente tres personas pueden estar en las salas durante las audiciones, pero otras personas pueden participar por medios técnicos. El plazo para apelar una decisión aumenta de siete a 30 días hábiles. En cuanto a la ejecución de deportaciones, dadas las restricciones de ingreso a numerosos países y a la fuerte reducción del transporte aéreo, los plazos para las salidas voluntarias de los solicitantes rechazados pueden ser de 30 días. Los plazos ya ampliados pueden serlo nuevamente. Para garantizar el alojamiento, instalaciones militares y civiles podrán adaptarse para recibir a los solicitantes de asilo. Actualmente hay lugares suficientes (4 300 plazas, la mitad de las cuales están ocupadas, y podrían aumentarse hasta 5 000 están ocupadas), pero las medidas de distanciamiento recomendadas por las autoridades sanitarias implican reducciones. Por ello, también serán reabiertos centros de asilo cantonales que habían cerrado sus puertas.