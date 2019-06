Jair Bolsonaro no oculta su intención de promover los intereses de los agronegocios en la Amazonía por delante de los derechos de la población.

Suiza deplora la inacción de Bolsonaro 27 de junio de 2019 - 08:45 La ONU está preocupada por el fracaso del gobierno brasileño en la defensa de los derechos de las minorías. Suiza manifiesta su “alarma” por la situación en Brasil y en otras partes del mundo. Suiza ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de Ginebra que se comprometa con los derechos de las minorías. El Gobierno del presidente brasileño debe “reconocer el papel positivo de las ONG”, y debe trabajar por los pueblos indígenas de la Amazonia, dijo a los Estados miembros un representante de la misión suiza ante la ONU en Ginebra. Hace un mes, y luego de su reunión con el jefe Raoni, el consejero administrativo de Ginebra, Sami Kanaan, entonces alcalde de la capital cantonal, pidió que el Gobierno suizo presionara a Brasilia. Jair Bolsonaro no oculta su intención de promover los intereses de los agronegocios en la Amazonía por delante de los derechos de la población.