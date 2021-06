Jueces políticamente independientes: Suiza avanza a tientas

¿Estará pronto fuera del ámbito de la influencia política? El Tribunal Federal en Lausana, la más alta instancia judicial de Suiza © Keystone / Laurent Gillieron

La denominada Iniciativa por la Justicia quiere modificar el sistema de designación de los jueces federales en Suiza. Su éxito en las urnas es incierto. Sin embargo, la iniciativa popular lanzada por el multimillonario Adrian Gasser ya ha conseguido algunos cambios.

Este contenido fue publicado el 23 junio 2021 - 09:00

Suiza no quiere cambiar su sistema judicial, al menos no lo quieren sus políticos. El Gobierno y las dos cámaras del Parlamento –el Consejo Nacional (baja) y el Consejo de los Estados (alta)– ya se han pronunciado en contra de la Iniciativa por la Justicia. La ciudadanía tendrá la última palabra cuando la iniciativa sea sometida a votación popular.

Todo el mundo está de acuerdo en que la propuesta contiene algunos puntos justificados. No obstante, en el Parlamento todos los partidos siguieron el mismo patrón en los debates: el sistema no es perfecto, pero funciona bien. No obstante, se puede mejorar.

¿Qué pretende la iniciativa? El objetivo es despolitizar el poder judicial: los jueces federales deberían ser elegidos únicamente por sus cualificaciones (y no por su afiliación a un partido), por sorteo, por un comité de expertos, y no por el Parlamento como ocurre actualmente. Además, solo deberían ser elegidos una vez y poder ejercer el cargo hasta los 70 años. También se introduciría la posibilidad de un procedimiento de separación. Según el comité de la iniciativa, estos cambios deberían garantizar la independencia del Poder Judicial, y con ello la separación de poderes. End of insertion

A pesar de las diversas propuestas -de los parlamentarios y de la Asociación de Jueces- no se ha llegado a elaborar ninguna contrapropuesta. Hay un punto especialmente problemático: el nombramiento de los jueces del Tribunal Federal, la más alta instancia judicial de Suiza, por sorteo.

El Parlamento considera que se trata de una propuesta "extrema", y sin el apoyo del Parlamento o del Gobierno, las iniciativas populares tienen escasas posibilidades de superar la prueba de las urnas. Nueve de cada diez iniciativas populares en Suiza son rechazadas, por lo que las perspectivas de que la Iniciativa por la Justicia sea aprobada en referéndum no parecen halagüeñas.

Sin embargo, como suele ocurrir, los impulsores de la iniciativa se han alzado con algunos éxitos incluso antes de la votación, ya que el Parlamento ha rescatado algunos puntos de la iniciativa. Aunque se ha debatido en la política suiza desde hace tiempo, es mérito de la iniciativa popular y de las 130 000 firmas a favor recogidas que el tema haya llegado al Parlamento.

Posición de salida complicada

Oficialmente, los jueces en Suiza no deberían pertenecer a ningún partido político. Sin embargo, es un secreto a voces que los puestos vacantes se distribuyen según la representación proporcional de los partidos, en una especie de pacto de caballeros informal. Sin el carné del partido de turno, prácticamente no hay posibilidad alguna: el último juez no vinculado a un partido político fue elegido en 1942.

Este hecho ha sido muchas veces criticado en el pasado. Por un lado, porque pone en marcha un regateo de cargos que es cuestionable en términos de separación de poderes y no se centra en las cualificaciones. Por otro lado, porque esto no garantiza una representación adecuada de todas las corrientes sociales en los tribunales. Se calcula que la proporción de personas afiliadas a los partidos es un 7% de la población total, aunque no se sabe con exactitud, ya que no se llevan registros uniformes.

Otro punto muy criticado –que no solo afecta a los jueces federales, sino a todos los jueces del país– es la tasa o canon por mandato. Esto es una característica especial del sistema judicial suizo que estipula que los jueces elegidos deben pagar una cantidad económica a su partido. La cantidad varía según el partido y el nivel político.

Esta tasa de mandato ya ha suscitado críticas internacionales: el GRECO, organismo anticorrupción del Consejo de Europa, ha reprendido a SuizaEnlace externo por ello, ya que contradice el principio de independencia judicial.

En estos momentos, está pendiente una iniciativa parlamentariaEnlace externo que quiere poner fin a las tasas de mandato en el caso de los tribunales federales (Tribunal Federal, Tribunal Administrativo Federal y Tribunal Penal Federal). Interrogado por esta cuestión, el autor de la iniciativa, el diputado del Partido Liberal Radical (PLR, derecha liberal) Beat Walti, declaró que llevaba mucho tiempo pensándolo. La Iniciativa por la Justicia presentada ha servido para retomarla y llevarla al Parlamento.

El Consejo de los Estados también debatirá más adelante si la Comisión Judicial, que en última instancia es quien elige a los jueces federales, debe nombrar y consultar a un consejo de expertos para acompañar su procedimiento de selecciónEnlace externo. Esto quiere decir que dos puntos clave de la iniciativa serán tratados en el Parlamento antes de la votación definitiva.

Un solitario convincente

La Iniciativa por la Justicia se remonta al empresario Adrian Gasser. En su opinión, la situación actual es insostenible: la judicatura es una extensión de los partidos, el poder judicial está politizado y la confianza en las instituciones se ve socavada. Por eso presentó esta iniciativa (que financió de forma privada) con el fin de apoyar la separación de poderes y conseguir un poder judicial independiente.

La iniciativa judicial es una idea del empresario Adrian Gasser. En la entrevista nos explicó su motivación durante la recogida de firmas:

Gasser aún confía en que la iniciativa sea aprobada en las urnas. Cuando se le pregunta por los cambios a que ya ha dado pie su propuesta, se muestra satisfecho: "Sí, hemos conseguido poner las cosas en marcha”. Sin embargo, sabe que las modificaciones legislativas se han hecho principalmente por razones tácticas, con el fin de reducir las posibilidades de la iniciativa en las urnas. Pero la campaña solo terminará cuando el proyecto se someta a referéndum.

Tradicionalismo contra expansión de poder

El jurista Alfio Russo está de acuerdo con esta opinión. Los tribunales suizos están demasiado politizados, afirma. En su tesis doctoralEnlace externo, elaboró una comparación jurídica con otros países sobre la elección de los jueces y llegó a la conclusión de que la presión política es considerable. Esto también tiene que ver con otra peculiaridad suiza: la reelección.

En la mayoría de los países, los jueces de alto nivel se eligen una vez, generalmente por un período de tiempo relativamente largo. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por ejemplo, son 9 años, en los Estados Unidos es de por vida. En Suiza, en cambio, los jueces federales deben presentarse a la reelección cada seis años. Al depender de los votos de su partido, surge una relación de dependencia.

Russo también se refiere a la designación por sorteo, que es inusual y no existe en ningún otro lugar en la actualidad. En Francia, los jueces siguen una trayectoria profesional específica, mientras que en el mundo anglosajón son nombrados por comisiones de expertos. En Suiza, en cambio, esta función recae en los políticos.

La elección por sorteo no es una idea nueva, pues ya existía en la antigua Grecia, en las repúblicas italianas medievales e incluso en los cantones de la antigua Confederación Suiza. No obstante, Russo considera que es incompatible con el poder judicial actual. Sería mejor disponer de un órgano electoral adecuado.

Para él es sobre todo un símbolo de tradicionalismo que los partidos y el Parlamento quieran mantener las condiciones imperantes. Esto se ve apoyado por el hecho de que no exista un esquema izquierda-derecha en la cuestión. Además, la primacía de la política se considera un garante de la legitimidad democrática. Sin embargo, Russo opina que, a pesar de algunas deficiencias, la Iniciativa por la Justicia plantea cuestiones legítimas.

Quizás sea solo cuestión de tiempo que el sistema se reforme. La reciente decisiónEnlace externo de los jueces del cantón de Jura de dejar de pagar las tasas de mandato ha causado un gran revuelo. Los partidos afectados se mostraron molestos porque las tasas por mandato son importantes en sus presupuestos. Como dijo un representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro), "hay que revisar el sistema electoral". Porque es inaceptable que los jueces no paguen impuestos, pero luego pidan a los partidos que apoyen su elección...

¿Pueden los jueces ser objetivos? Una conversación sobre el desarrollo histórico del poder judicial suizo:

Traducción del alemán: Carla Wolff