Destacan en Suiza: Ollanta, por "la gran transformación"

La carta para acceder al gobierno del político de origen quechua ha sido el hecho de que los beneficios de la expansión económica peruana no se hayan trasladado con igualdad a la población del país, donde un tercio de los habitantes vive en la pobreza.

Fujimori fue acusada de presentarse para liberar a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos entre 1990 y 2000 cuando gobernó con mano dura para derrotar a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.

“Los peruanos que no se benefician del crecimiento económico del país lo llevaron a la victoria. La nación andina es, gracias a los altos precios de la materia prima, desde hace 10 años, la economía que crece con mayor fuerza en Latinoamérica. Pero los gobiernos han descuidado que todos participen de igual manera de este ‘boom’, sobre todo, aquellos ciudadanos que viven en los Andes y en la selva”, precisa el cotidiano.

El candidato electo a la presidencia peruana fue seguidor en sus años jóvenes del ‘Etnocacerismo’, una cruda ideología fundada por su padre y basada en el nacionalismo étnico. Cuando postuló por primera vez como candidato al Ejecutivo en 2006, Humala era un entusiasta seguidor de Hugo Chávez. Hoy señala que sigue el ejemplo de Lula. Asesores del ex presidente brasileño le otorgaron una imagen moderada que lo llevó al triunfo, según el Tages Anzeiger.

El diario zuriqués señala que para muchos electores peruanos, el ex militar Humala es el mal menor.

Humala ganó las elecciones en Perú ajustadamente. Después del conteo al 86% de las votaciones, había conseguido el 51.18% y Fujimori 48.81%, según informó el Jurado Nacional de Elecciones en Perú. En las zonas rurales, consideradas bastión del ex militar, hasta este martes no se había terminado el conteo de los votos.

“Humala presidente, o la revancha del Perú pobre”, anuncia el titular de La Tribune de Genève. “Los peruanos eligieron a un presidente de izquierda el domingo (05.06). Los inversionistas no apreciaron la elección”, continúa el diario ginebrino.

Destacan en Suiza: Ollanta, por "la gran transformación" R.A. Fierro y P. Islas 07 de junio de 2011 - 10:55 La victoria en las elecciones presidenciales peruanas de Ollanta Humala abre incógnitas sobre el futuro desarrollo económico del país. La prensa suiza aborda con discreción la llegada del candidato de izquierda a la Casa de Pizarro. En los mercados se reflejó el temor de que aumente la intervención estatal y se dispare el gasto público para atender los programas sociales de Humala, en un país que representa hoy en día una de las economías de mayor crecimiento en el mundo (8,7%). “Los peruanos optaron por la ‘gran transformación’ de Ollanta Humala”, intitula la noticia el diario de Ginebra, Le Temps. “Este antiguo émulo de Hugo Chávez, que tomó sus distancias con respecto al modelo intervencionista del presidente de Venezuela, subió al estrado bajo una lluvia de confetis rojos y blancos, colores de la bandera del Perú: Renuevo mi compromiso por un crecimiento económico con integración social a partir del 28 de julio”, señala el diario al reproducir las palabras del presidente electo. Le Temps, al igual que otros medios suizos, abordó la noticia del triunfo de Ollama con base en despachos de prensa, mismos que destacan el hecho de que después del 28 de julio, solamente Chile y Colombia tendrán gobiernos de derecha en el cono sur del continente americano. “Humala presidente, o la revancha del Perú pobre”, anuncia el titular de La Tribune de Genève. “Los peruanos eligieron a un presidente de izquierda el domingo (05.06). Los inversionistas no apreciaron la elección”, continúa el diario ginebrino. El texto de la noticia subraya el hecho de que la llegada del quechua al Ejecutivo del país andino representa “una revancha estridente” para los indígenas pobres del país, “los grandes olvidados de las élites económicas”. Advierte sin embargo el cotidiano que el gobierno de Ollama tendrá que enfrentar el desafío de dar respuestas a las amplias expectativas sociales en un contexto de desconfianza de los mercados financieros. “Es un voto de los excluidos, de la gente de la montaña y de la selva amazónica, gentes “curtida” (los indígenas) que se sienten excluidos de la repartición de la riqueza”, destaca el diario al reproducir las declaraciones del director del Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima, Georges Lomné. De izquierda, pero ¿cuánto? ¿Cuán izquierdista en el nuevo presidente peruano? Tal es la pregunta que se formula el ‘Tages Anzeiger’ de Zúrich, al informar que Ollanta Humala se impuso por escasa mayoría a Keiko Fujimori. Humala ganó las elecciones en Perú ajustadamente. Después del conteo al 86% de las votaciones, había conseguido el 51.18% y Fujimori 48.81%, según informó el Jurado Nacional de Elecciones en Perú. En las zonas rurales, consideradas bastión del ex militar, hasta este martes no se había terminado el conteo de los votos. El diario zuriqués señala que para muchos electores peruanos, el ex militar Humala es el mal menor. Humala ha promedito formar un gobierno de unidad nacional y convocar como ministros a las cabezas más brillantes del país, independientemente de su posición política. “En este país hay mucho dinero que se debe gastar de manera responsable para superar las injusticias sociales”, dijo el ganador de las elecciones. Humala, teniente coronel en retiro, luchó en los años 90 contra la guerrilla y posteriormente lideró una levantamiento militar contra el entonces presidente Alberto Fujimori, el padre de su rival política Keiko Fujimori. De padre marxista El candidato electo a la presidencia peruana fue seguidor en sus años jóvenes del ‘Etnocacerismo’, una cruda ideología fundada por su padre y basada en el nacionalismo étnico. Cuando postuló por primera vez como candidato al Ejecutivo en 2006, Humala era un entusiasta seguidor de Hugo Chávez. Hoy señala que sigue el ejemplo de Lula. Asesores del ex presidente brasileño le otorgaron una imagen moderada que lo llevó al triunfo, según el Tages Anzeiger. Para el Neue Zürcher Zeitung los peruanos estaban en estas elecciones en la disyuntiva de elegir entre dos males: un posible retorno al pasado, bajo Fujimori, y un futuro incierto bajo el camaleónico Humala. Este diario alude al discurso pronunciado por Humala luego de conocer su triunfo el domingo por la noche. El presidente electo prometió a sus seguidores continuar la promoción del crecimiento económico del país, pero aseguró que se ocupará de que esos beneficios lleguen a todos los peruanos. Subraya el NNZ que el resultado de estas elecciones ha creado desazón entre los círculos económicos. La Bolsa de Valores de Lima experimentó la caída más grande de su historia (-12.5%) y debió ser cerrada. En caso de que Humala quiera evitar grandes daños, debe presentar un equipo económico y un programa de gobierno convincente. Guerrero inca Un admirador de los incas asume el poder, titula a su vez el Basler Zeitung. “Los peruanos que no se benefician del crecimiento económico del país lo llevaron a la victoria. La nación andina es, gracias a los altos precios de la materia prima, desde hace 10 años, la economía que crece con mayor fuerza en Latinoamérica. Pero los gobiernos han descuidado que todos participen de igual manera de este ‘boom’, sobre todo, aquellos ciudadanos que viven en los Andes y en la selva”, precisa el cotidiano. El diario basiliense destaca que el nombre Ollanta ha sido tomado de un guerrero inca, y que el nuevo presidente sigue la tradición de su padre, pues sus tres hijos llevan nombres incas: Illari, Naira y Samin. Para los peruanos, este apoyo a Humala significa en las urnas la traducción de su rechazo a la legisladora conservadora Keiko Fujimori, con un 90 por ciento de los votos contados. Fujimori fue acusada de presentarse para liberar a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos entre 1990 y 2000 cuando gobernó con mano dura para derrotar a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Esperanza de igualdad Para obtener la victoria en la segunda vuelta, Humala pidió a los peruanos y a los inversores que confiasen en su proyecto nacionalista, modificado para hacerlo más "concertador" y así atraer a los votantes de centro, algunos temerosos de un cambio de las actuales reglas de juego económico. La carta para acceder al gobierno del político de origen quechua ha sido el hecho de que los beneficios de la expansión económica peruana no se hayan trasladado con igualdad a la población del país, donde un tercio de los habitantes vive en la pobreza. Será el 28 de julio próximo que este "lobo disfrazado de cordero", como lo calificaron sus rivales, ocupe la presidencia del Perú. Ollanta Humala Humala, de 48 años de edad, perdió la primera vez que se postuló a la presidencia frente al actual mandatario Alan García, en 2006. El ahora candidato electo, que creció en una familia de ocho hermanos con la figura influyente de su padre marxista, irrumpió en la política en 2000 cuando lideró -junto a 50 reclutas- una rebelión contra el agonizante Gobierno de Fujimori, que intentaba sobrevivir en medio de un gran escándalo de corrupción. Tras pocos días de insurgencia, Humala fue apresado, pero tras la destitución de Fujimori recibió una amnistía del Congreso. Entre 2003 y 2004, fue enviado como agregado militar a las embajadas peruanas en Francia y Corea del Sur. Contexto Humala ganó una reñida elección por la silla presidencial en Perú tras suavizar sus posturas de izquierda más radicales y enviar señales de calma a los inversores, pero los activos del país se precipitaron en caída libre el lunes en el mercado local y en el exterior. Los datos oficiales mostraban que Humala superaba por un estrecho pero creciente margen de 378.000 sufragios a la legisladora conservadora Keiko Fujimori. Aunque el domingo a la medianoche Humala había ratificado que mantendría el rumbo económico de Perú, la reacción de los mercados reflejó el temor a que aumente la intervención estatal y dispare el gasto público para atender sus programas sociales. La bolsa peruana vivió el lunes una jornada negra. Su índice general cerró con una caída del 12,5 por ciento, tras haber suspendido operaciones por dos horas en medio de una debacle de precios de las mineras. En Wall Street, el fondo de MSCI de acciones peruanas iShares perdía un 13,4 por ciento.