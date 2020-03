Sobre el vínculo que lo une a Suiza, el autor y militante argentino dice de sus amigos que son un verdadero ejemplo de solidaridad internacional y compromiso. "Anhelo volver a Suiza para compartir unos días con ese grupo. Lamentablemente no podré estar este mes en las presentaciones del libro, pero pronto llegará la oportunidad".

“Encaramos el proyecto sintiendo que la reconstrucción colectiva de la memoria es una labor que trasciende las fronteras de un país o de un continente. Lo hicimos convencidos porque contamos con el trabajo ejemplar de ese colectivo -de una decena de integrantes- y con el apoyo financiero individual de unas setenta personas. Sin ellos Ni fous ni morts no hubiera podido existir”, cuenta Saro agradecido.

“¿Cuál es el límite de la resistencia de un hombre? ¿Hasta dónde puede soportar la persecución, los castigos, el aislamiento, la pérdida de los más elementales derechos y hábitos de la vida cotidiana? Pensé que era una buena oportunidad para averiguarlo y me dije a mí mismo: para suicidarse siempre hay tiempo y formas, pero ahora, vamos a ver hasta dónde se aguanta...”

Martes 7 de abril, 20:00, Delémont , Musée jurassien d’art et d’histoire

“Cuando se estén cumpliendo 44 años del trágico Golpe de Estado de 1976Enlace externo , la obra colectiva de los expresos políticos de CorondaEnlace externo podrá conocerse también en la lengua gala, demostrando que el trabajo de reconstrucción de la Memoria es un tema que no conoce fronteras”, dice a swissinfo.ch Augusto Saro, actual presidente de la Asociación El Periscopio y responsable editorial del libro.

"Ni locos, ni muertos", un antídoto contra el olvido Norma Domínguez, Buenos Aires 10 de marzo de 2020 - 11:53 Del otro lado de la mirilla, libro sobre la resistencia en la cárcel de Coronda durante la última Dictadura Militar argentina, llegará el 24 de marzo a las librerías de Suiza y Francia, traducido y aumentado, bajo el título Ni fous, ni morts (Ni locos, ni muertos). “Cuando se estén cumpliendo 44 años del trágico Golpe de Estado de 1976, la obra colectiva de los expresos políticos de Coronda podrá conocerse también en la lengua gala, demostrando que el trabajo de reconstrucción de la Memoria es un tema que no conoce fronteras”, dice a swissinfo.ch Augusto Saro, actual presidente de la Asociación El Periscopio y responsable editorial del libro. Ni fous, ni morts, presentaciones en Suiza : Martes 24 de marzo, 19:00, Lausana, Centre socioculturel Pôle Sud Miércoles 25 de marzo, 19:00, Ginebra, Université Ouvrière Jueves 26 de marzo, 19:00, Berna, Käfigturm Polit-Forum Viernes 27 de marzo, Friburgo (lugar y hora a definir) Martes 7 de abril, 20:00, Delémont, Musée jurassien d’art et d’histoire En Francia: Jueves 2 de abril, 21:00, París, Maison de l’Amérique Latine En uno de sus capítulos del libro Ni fous, ni morts (Editorial L’Aire, Vevey, Suiza)que pronto saldrá a la luz en Europa, podrá leerse en francés uno de los testimonios que rigen el espíritu de esta obra colectiva: “¿Cuál es el límite de la resistencia de un hombre? ¿Hasta dónde puede soportar la persecución, los castigos, el aislamiento, la pérdida de los más elementales derechos y hábitos de la vida cotidiana? Pensé que era una buena oportunidad para averiguarlo y me dije a mí mismo: para suicidarse siempre hay tiempo y formas, pero ahora, vamos a ver hasta dónde se aguanta...” Estos presos políticos encarcelados en el peor período de la historia argentina resisten con organización y solidaridad al régimen de aniquilamiento impuesto por los dictadores. Los resistentes Se calcula que 1 153 presos políticos pasaron por Coronda entre 1974 y 1979, fecha de su cierre como centro de detención para perseguidos por causas políticas, gremiales y estudiantes. Tal como se planteó en el juicio de 2018, los presos políticos de Coronda fueron sometidos a 23 horas de encierro por día; ningún tipo de lectura o entretenimiento permitidos (la actividad física o laboral en las celdas totalmente penalizada); aislamiento absoluto del mundo exterior durante casi un año - entre marzo de 1976 y febrero de 1977; atención médica y odontológica deplorables; el desprecio grotesco de los guardias como clave de la relación con los detenidos; amenazas sistemáticas de toda índole; golpes corporales como norma; regulares requisas vejatorias; reglas punitivas totalmente arbitrarias que conllevaban a la pérdida de la visita o el recreo. Saro estuvo detenido seis años y medio y, aunque la experiencia carcelaria lo marcó en muchísimos aspectos, pudo rehacer su vida personal y social, reconstruir vínculos y forjar otros nuevos, tener proyectos y formar una familia con la mujer que lo acompañó durante esos años. “Pude ver en mis hijos y mis nietos la fuerza de la vida. La experiencia de lucha colectiva que significó la vida carcelaria se hizo carne en mí en un sentimiento, más que en una convicción: la capacidad de resiliencia y resistencia que posee el ser humano cuando comprende que nada es posible sin tener una vida colectiva”, asegura. Emocionado, cuenta que cree que Ni locos ni muertos logra transmitir ese mensaje, ya que es lo que hasta ahora han devuelto los lectores de Del otro lado de la mirilla. "Estas ganas de transmitir esta experiencia fue el motor que motivó al colectivo militante a pensar en la eventual traducción del libro original. En concreto, esta primera versión internacional en francés surgió a partir del intercambio que tuvimos en 2018 con una exprofesora suiza de literatura, luego del proceso y condena a los exdirectores de Coronda. Ella se enteró del juicio y de la existencia de nuestro libro en español. Se sorprendió muchísimo por el carácter colectivo del mismo”. "La solidaridad suiza lo hizo posible" El interés demostrado por la profesora suiza y el compromiso asumido por un grupo de militantes de la solidaridad suiza, convocados por uno de los autores del libro exiliado en Berna, entusiasmó a los miembros de El Periscopio. “Encaramos el proyecto sintiendo que la reconstrucción colectiva de la memoria es una labor que trasciende las fronteras de un país o de un continente. Lo hicimos convencidos porque contamos con el trabajo ejemplar de ese colectivo -de una decena de integrantes- y con el apoyo financiero individual de unas setenta personas. Sin ellos Ni fous ni morts no hubiera podido existir”, cuenta Saro agradecido. Explica que la versión original del nuevo libro se compone de testimonios compaginados en 38 capítulos que conforman un mosaico de vivencias de la resistencia llevada a cabo en la cárcel de Coronda entre 1974 y 1979. "Eso se mantiene exactamente igual en la francesa. Adjuntamos, a modo de epílogo, un último capítulo (acompañado de fotos e ilustraciones en color) referido al juicio a los comandantes de Gendarmería que fueron directores del penal, llevado a cabo en 2018. Y actualizamos la introducción y el prólogo, considerando el paso del tiempo, los nuevos destinatarios del libro, y ciertas claves de lectura que, con mucha modestia, nuestro libro puede aportar a la realidad social de esta tercera década del siglo XXI a punto de comenzar" Sobre el vínculo que lo une a Suiza, el autor y militante argentino dice de sus amigos que son un verdadero ejemplo de solidaridad internacional y compromiso. "Anhelo volver a Suiza para compartir unos días con ese grupo. Lamentablemente no podré estar este mes en las presentaciones del libro, pero pronto llegará la oportunidad". ASOCIACION CIVIL EL PERISCOPIO Fundada en 2003, esta asociación reagrupa antiguos prisioneros que, en los años 70, pasaron por la prisión de alta seguridad de Coronda, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. El Periscopio editó el libro Del otro lado de la mirilla - Olvidos y Memorias de exPresos Políticos de Coronda 1974-1979. En 2017, El Periscopio jugó un papel determinante, como parte civil, en el proceso por los crímenes contra la humanidad del que fueron objeto dos comandantes de la gendarmería que dirigieron la prisión durante la dictadura. La asociación es también editora del libro Ni fous, ni morts (Ni locos, ni muertos), versión francesa de la obra colectiva Del otro lado de la mirilla.