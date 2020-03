Sobre aciertos y errores de la experiencia suiza contra la pandemia en voz de experto Didier Pittet, en el frente contra el coronavirus desde Ginebra y consultado por miles de sus colegas en todo el mundo. Pittet también se indigna por la actual especulación en el costo del gel hidroalcohólico para manos, cuya fórmula ofreció al mundo gratuitamente.



En conversación con swissinfo.ch, vía Skype, el director del servicio de prevención y control de infecciones en el Hospital Universitario de Ginebra y director externoEnlace externo del programa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 'Clean Care is Safer Care' (Atención higiénica es atención segura') explica en dónde está Suiza en la batalla contra el coronavirus.





Breve, en todas partes del globo la misma consigna de siempre, en su combate hoy y ayer contra las infecciones: lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón

Pittet nació en Ginebra en 1957. Allí analizó el nivel de infecciones en los pacientes por falta de higiene del personal hospitalario. Como solución ofreció a su hospital y a la humanidad una fórmula hidroalcohólica para desinfectar manos, vía la OMS, que universalizó su estrategia higiénica desde 2005.

Unos 180 países y más de 20 000 hospitales de las regiones más pobres del globo han adoptado esta fórmula antiséptica creada de la mano de su colega farmacéutico inglés, William Griffiths en el laboratorio del hospital ginebrino.

No haber patentado está fórmula y ofrecerla sin más al mundo -su error o gran virtud humanista- lo ha inscrito en la historia. “Dr. Manos Limpias” es de larga data un “influencer”. La reina de Inglaterra lo nombró ‘Commander of the British Empire’ y su nombre también se ha barajeado en las nominaciones al Nobel de la Paz.

Pittet es un caso pandémico. Su “regalo” al mundo desde el hospital universitario de Ginebra -que se calcula ha reducido al 50% las infecciones nosocomiales-, también ha resultado lucrativo para las farmacéuticas, ya que es necesario un laboratorio para producirlo. No obstante, en muchos países del sur, su elaboración local es de muy bajo costo. Muchos discípulos de Pittet han pasado el mensaje de las manos limpias en los nosocomios, en muchos rincones del globo, como en CEnlace externouba, donde seguimos su labor en 2012.

Hoy, el epidemiologo e infectologo suizo recibe unos 4 000 ‘e-mails’ al día de sus colegas en todo el mundo en busca de consejo para atacar al nuevo virus. Difundir, igual que su actual enemigo, el COVID-19, ha sido desde hace décadas su misil para salvar miles de vidas: Lavarse las manos con agua y jabón y, a falta de tiempo en los hospitales, desinfectarse con la fórmula hidroalcóholica concebida en Ginebra para frotarse las manos.



