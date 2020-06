Parliament agrees to restrict access to civilian service

El Parlamento acuerda restringir servicio civil 05 de junio de 2020 - 10:36 El Parlamento suizo adoptó una propuesta tendiente a dificultar el acceso al servicio civil, especialmente para aquellos que ya han efectuado parte del servicio militar obligatorio. Pese a la oposición, principalmente de partidos de izquierda, la cámara baja se sumó el jueves a la decisión del Senado de dar luz verde a una reforma legal, que incluye un período de espera de 12 meses para los candidatos que pretenden dejar el servicio militar para cumplir esa obligación en el campo civil. Los partidarios de la reforma, incluido el Gobierno, argumentan que la creciente popularidad del servicio civil socava el número de reclutas en el ejército suizo de milicias. Los opositores califican la reforma como una medida puramente arbitraria. Pacifistas y diversos partidos políticos, principalmente de izquierda, anunciaron que recurrirán a una votación nacional para que sea el pueblo el que decida. Objetores de conciencia El servicio civil fue introducido en 1992 como una opción especialmente para los objetores de conciencia, contrarios a realizar un servicio militar. El acceso al servicio civil fue facilitado en 2009, lo que provocó un aumento de candidaturas. En Suiza, todos los hombres deben realizar el servicio militar a partir de los 19 años. Para ello, deben ser declarados aptos, lo que sucede con un promedio de dos tercios de los convocados. Aquellos que por razones éticas declinen esa obligación pueden efectuar un servicio comunitario civil, el cual dura un 50% más que la opción militar. Diversas organizaciones sin fines de lucro tienen licencia para emplear a quienes efectúen el servicio civil. Este último puede realizarse en una amplia variedad de campos: atención médica, asistencia social, protección del medio ambiente, agricultura (granjas pequeñas o alpinas) y proyectos de investigación.