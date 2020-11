El BNS, Credit Suisse y UBS invierten miles de millones en armamento

Las inversiones que las grandes instituciones financieras de Suiza canalizan al armamento mundial suman miles de millones de dólares. El Banco Nacional Suizo (BNS), por ejemplo, ha invertido más de 2 000 millones de dólares en esta industria solo en Estados Unidos. El 29 de noviembre, los ciudadanos suizos decidirán si desean poner fin a este tipo de financiación.

Entre 2017 y 2018, las principales instituciones financieras suizas tenían inversiones por alrededor de 9 000 millones de dólares en empresas productoras de armamento nuclear. Un dato que forma parte del más informe Don’t bank on the bombs, publicado en junio de 2019 por la oenegé pacifista neerlandesa PAX, en asociación con la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN en inglés).

Según este informe “no exhaustivo” (véase la metodología en el recuadro), nueve de los principales grupos mundiales involucrados en el negocio del armamento nuclear reciben inversiones de cuatro gigantes financieros helvéticos: UBS, Credit Suisse, el Banco Nacional Suizo y el gestor de fortunas Fisch Asset Management.

El 29 de noviembre, los suizos votarán una iniciativa popular "contra el comercio de guerra". Los partidarios de la reforma consideran que las cifras de este informe de PAX evidencian que la legislación vigente en Suiza -que solo prohíbe formalmente el financiamiento de armas que han sido proscritas a nivel mundial (ver recuadro), no es suficiente.

El texto que se votará propone prohibir al BNS, fundaciones y fondos de pensiones destinar inversiones destinadas a cualquier productor de armas (incluidas las tradicionales, no solo las nucleares).

Concretamente, se les prohibiría conceder créditos a los productores de armas, pero también poseer acciones y productos financieros relacionados con esas empresas.

¿Qué dice la ley sobre financiación de armas?

En Suiza, la Ley Federal de Material de Guerra (LFMG) proscribe "la financiación directa del desarrollo, fabricación o adquisición de material de guerra prohibido a nivel internacional". Concretamente, se habla de armas nucleares, biológicas, químicas, antipersonales y municiones en racimo. Por "financiación directa" la ley entiende "el otorgamiento directo de créditos, préstamos, donaciones o ventajas financieras comparables" que estuvieran destinadas a pagar costos derivados de estas actividades.

La participación en empresas que se dedican a estas actividades, o la adquisición de instrumentos de inversión relacionados con este negocio (consideradas por la ley como "financiación indirecta") solo están prohibidas "si lo que pretenden es eludir la prohibición de la financiación directa”. Pero es difícil demostrar lo anterior. Esta restricción no opera si financia otras actividades de estas mismas empresas (no relacionadas con los materiales de guerra proscritos), y no existe ninguna disposición prohibitiva para destinar fondos a actividades relacionadas con las armas convencionales.

