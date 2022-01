El desafío de votar para las personas con deficiencias visuales

“Día del bastón blanco” en la Plaza Federal en Berna, 2016 Keystone / Peter Schneider

La democracia suiza tiene dificultades para integrar a toda la ciudadanía. Las personas con discapacidad visual tienen derecho a participar en las votaciones populares, pero necesitan ayuda. Por lo tanto, el secreto del voto no les está garantizado. En algunos países se han aplicado soluciones prometedoras.

Regula Schütz está sentada frente a su ordenador leyendo el periódico. O, más bien, escuchándolo, a un ritmo extremadamente rápido. “Para mí es bastante lento”, dice con una sonrisa. Ha disminuido el ritmo habitual en consideración con el periodista.

Regula Schütz es invidente. Ahora escucha las noticias sobre las próximas votaciones en Suiza, porque puede enterarse fácilmente del contenido de los escrutinios populares que se celebran cuatro veces al año. Participar en ellos es otra cosa.

Los formularios están diseñados de tal manera que no pueden ser rellenados de forma independiente por personas con discapacidad visual. Eso significa que no se puede garantizar el secreto del voto en las elecciones y referendos para esta comunidad, aunque lo exija la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que Suiza es signataria.

La Unión Central Suiza por el Bien de los Ciegos (UCBA) calcula que unas 250 000 personas están concernidas. Preguntada al respecto, la Cancillería Federal recuerda que la ley permite explícitamente que las personas sean asistidas por terceros si no pueden votar de manera independiente.

Las personas con discapacidades mentales o psicológicas están especialmente discriminadas en Suiza: no se les permite participar en las votaciones ni en las elecciones. La Confederación es reprendida regularmente por la ONU en este sentido. El cantón de Ginebra fue el primero en cambiar esto en 2020:

Regula Schütz considera discriminatorio el hecho de no poder votar sola, aunque no le cuesta ningún trabajo encontrar personas de confianza en su círculo dispuestas a ayudarla.

Pero no a todos les pasa igual. Gianfranco Giudice, también invidente, confía: “Para mí es un gran problema encontrar a alguien de confianza que marque las casillas correctas. Me ha sucedido que no he podido participar en una votación porque no tenía a nadie que me ayudara. También señala otra dificultad: “Es posible que la persona que me asiste cometa un error de procedimiento que pueda llevar a la invalidación de mi voto. No puedo verificar nada”.

Estos temores son compartidos por Regula Schütz: “Siempre puede ocurrir un error. Me enfado cuando alguien me compra un cartón de leche o mantequilla diferente al que yo quería. Un error así durante una votación es aún más grave”.

Soluciones prometedoras

Todos los Estados que celebran votaciones y elecciones se plantean la misma pregunta: ¿cómo eliminar los obstáculos para la participación de las personas con capacidades diferentes? Algunos ya han probado soluciones.

“En Suecia, las ciudadanas y los ciudadanos con discapacidad visual pueden elegir partidos respetando el secreto del voto”, explica Henrik Götesson, de la Federación Sueca de Personas con Discapacidad Visual. Es posible pedir papeletas en sobres especiales con la información escrita en braille”. Sin embargo, este electorado no puede adaptar las listas ni elegir candidatas (os) concretas (os) sin asistencia externa.

Para remediarlo, Henrik Götesson aboga por el uso de plantillas que se colocan en las papeletas para señalar los lugares a marcar. Esta opción existe desde hace tiempo en algunos países, como Alemania, Austria, Sudáfrica y Canadá.

Las plantillas desarrolladas por la UCBA deberían tener este aspecto. ZVG / SZB

La UCBA desea adaptar este sistema en Suiza, al menos para las elecciones federales. El organismo ha desarrollado su propia plantilla y está en conversaciones con las autoridades y los políticos para utilizarla a escala nacional. Pero el proceso es complicado: “La organización de las elecciones y las votaciones es responsabilidad de los cantones”, precisa la Cancillería Federal en un correo electrónico. “Los cantones elaboran algunas de las papeletas de las elecciones nacionales para adaptarlas a sus propios procedimientos de recuento”. Conclusión: Suiza debe armonizar primero las papeletas de voto en todo su territorio, lo que requiere la cooperación de todos los cantones.

Los discapacitados visuales acogen favorablemente el suministro de las plantillas, aunque con algunas reservas. “Esta herramienta me ayuda sobre todo para las votaciones”, señala Regula Schütz, “pero para las elecciones son demasiado complicadas”. El pueblo suizo tiene una gran libertad para elegir a sus parlamentarias y parlamentarios, ya sea a nivel federal o local. Puede elegir una de las listas disponibles, pero también puede cambiar el orden en que aparecen las candidatas y los candidatos, tachar a determinadas personas, poner el mismo nombre dos veces o combinar miembros de diferentes partidos en la misma lista.

“Como solución inmediata, es mejor que nada”, afirma Gianfranco Giudice. Pero aún así yo no puedo comprobar si pongo la plantilla en la papeleta adecuada y marco las casillas correctamente”.

Voto electrónico, mejor opción

La mejor opción sería la introducción del voto electrónico, subraya Gianfranco Giudice: “Esta posibilidad podría ofrecerse a todo el mundo, incluidas las personas sin discapacidad. Así que no sería una solución especial para los ciegos”. Para Regula Schütz, por su parte, no hay ninguna razón por la que no sea posible realizar el procedimiento en línea. “El voto electrónico ofrecería una solución integral para las votaciones y las elecciones”, afirma Martin Abele, de la UCBA. Si se garantiza la accesibilidad, el voto electrónico es ideal”.

En 2019, el Gobierno suizo decidió posponer la introducción del voto electrónico como canal ordinario de escrutinio por razones de seguridad. Un argumento con el que Gianfranco Giudice está en desacuerdo: “Siempre se habla de seguridad y protección de datos, pero esto es absurdo y contradictorio. El voto por correo no garantiza la seguridad ni el secreto para los discapacitados visuales”.

La mayoría de los países dudan en dar el paso del voto electrónico. “Para los discapacitados visuales, el voto electrónico sería una buena solución, pero no es políticamente realista debido a las lagunas de seguridad”, destaca el sueco Henrik Götesson. “Lamentablemente, hasta ahora no he constatado un sistema perfecto para el electorado con discapacidad visual”.

En Suiza, la Cancillería Federal reconoce el potencial del escrutinio en línea: “El voto electrónico aumenta la autonomía de las personas con discapacidad visual durante el proceso de votación. Los proyectos piloto en los cantones deberían retomarse a la brevedad”.

Necesidad de conciencia social

Pero el problema de los ciudadanos con capacidades diferentes es más profundo. “No me siento representado en la política”, deplora Gianfranco Giudice. La inclusión no solamente está ausente en el proceso de votación, sino que estas personas están infrarrepresentadas en todos los niveles políticos”, afirma Chris Heer, de Agile.ch, la organización que agrupa a las organizaciones de personas con capacidades diferentes. Debería ser normal que esta comunidad también tuviera un papel que desempeñar”.

Para lograrlo, considera que aún hay que aplicar todo un catálogo de medidas en Suiza: los partidos deben garantizar una mejor accesibilidad adaptando sus páginas web a las personas con discapacidad visual, utilizando intérpretes de lengua de signos en sus actos e instalando rampas para sillas de ruedas.

Chris Heer constata que el esfuerzo por incluir a las personas con capacidades diferentes suele considerarse una especie de asistencia social, cuando en realidad es una cuestión de derechos humanos fundamentales.

