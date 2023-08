El oscuro proceso de solicitar un pasaporte suizo

Obtener un pasaporte suizo en algunas partes puede ser un asunto oscuro en algunas partes de Suiza. © Keystone / Christian Beutler

Una investigación de un periódico local ha revelado prácticas cuestionables del cantón de Schwyz cuando los extranjeros solicitan la naturalización.

¿Conoces el color de la mayoría de las vacas del pueblo de Muotathal? ¿Puede nombrar dos especies animales que vivan en el zoo de Goldau? Si quiere solicitar un pasaporte suizo en Muotathal o Arth, esto sería una ventaja. Es posible que se encuentre con estas preguntas durante el proceso de naturalización.

Una investigación del periódico Freier Schweizer revela numerosas preguntas sobre animales y otras curiosidades para las personas que solicitan la nacionalidad suiza en el cantón central de Schwyz. Amparándose en el principio de libertad de información, el periódico local pidió a los 30 municipios de Schwyz sus listas de preguntas que se plantean a los aspirantes a nuevos ciudadanos.

Los resultados han despertado el interés de los expertos. "Hay algunas preguntas que no están permitidas", afirma Barbara von Rütte, abogada e investigadora de derechos civiles del Instituto Europa de la Universidad de Basilea. "Por ejemplo, las preguntas sobre el color del pelo de las vacas, para las que no hay una respuesta claramente correcta, son problemáticas".

El ejemplo de Arth también es revelador para von Rütte. "La investigación muestra que esta comunidad sigue haciendo preguntas muy oscuras". Esto continúa a pesar de una reprimenda del Tribunal Supremo Federal para el municipio de Schwyz en 2019 por su práctica de naturalización.

Por aquel entonces, a un italiano que llevaba 30 años viviendo en Suiza se le denegó el pasaporte porque, entre otras cosas, no sabía que osos y lobos vivían en el mismo recinto del zoo.

Tales sutilezas "no tienen cabida en el proceso de naturalización", dictaminó el tribunal. La naturalización "no es un examen especializado" y no debe pedir "más de lo que razonablemente podría esperarse de un suizo residente medio en la comunidad".

Barbara von Rütte está de acuerdo. Cualquiera que cumpla los requisitos establecidos debería ser aceptado como ciudadano. "La naturalización no es una decisión política ni un privilegio, sino un acto administrativo". Las listas de preguntas per se no están prohibidas. "Pero no deben equivaler a un segundo examen de conocimientos encubierto". La ley federal estipula que los candidatos deben realizar una sola prueba de conocimientos cívicos.

Varios municipios están revisando actualmente sus listas de preguntas. "Pero esto no tiene nada que ver ni con la sentencia del Tribunal Supremo ni con el reportaje periodístico", afirma Daniela Schuler, secretaria municipal de la localidad schwyzesa de Rothenthurm, de unos 2.500 habitantes.

Hay otras preguntas curiosas, como que a los candidatos de una comunidad se les pregunte si "debería haber más inmigración en Suiza". A los musulmanes se les puede preguntar qué opinan sobre "el hecho de que las niñas tengan que asistir a clases de natación".

Dado que algunas preguntas están "desfasadas", Unteriberg también estudiará revisiones. Aunque la doble nacionalidad está permitida en Suiza, se pregunta a los candidatos: "Si tuviera que elegir entre uno de los dos pasaportes, ¿cuál sería?". Oliver Bowald, secretario municipal de Unteriberg, afirma: "Esta pregunta nunca se hace porque no es asunto nuestro".

Sin embargo, prescindir por completo de la lista de preguntas no es una opción para este municipio de casi 2.500 habitantes. "Si nos atascamos durante una conversación sobre naturalización, podríamos recurrir a la lista".

