El sí al matrimonio para parejas del mismo sexo pierde fuerza

Durante el mes de septiembre, las comunidades LGBTIQ se manifestaron por la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en varias marchas del orgullo. Keystone/Michael Buholzer

Este contenido fue publicado el 15 septiembre 2021 - 12:15

Katy Romy

Soy periodista residente en Berna; estoy particularmente interesada en temas sociales, pero también en política y redes sociales. Anteriormente trabajé para medios regionales, en el equipo de redacción del Journal du Jura y de Radio Jura bernois. Más artículos de este autor / esta autora | Redacción en francés

Conforme avanza la campaña, el lado del sí al matrimonio para todas y todos ha perdido puntos. Sin embargo, a dos semanas de la votación, el 63% de los suizos sigue a favor del proyecto. Mientras tanto, la iniciativa que propone un mayor impuesto sobre la renta de los ricos se encamina a un claro rechazo, según una encuesta.

Los suizos están dispuesta a seguir la tendencia europea concediendo a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio. Sin embargo, a menos de dos semanas de la votación del 26 de septiembre, el sí ha perdido terreno, según el segundo sondeo de la SRG (Sociedad Suiza de Radiodifusión) realizado a principios de septiembre por el instituto gfs.bern.

Cerca del 63% de los encuestados tiene la intención de aceptar una modificación del Código Civil que legalice el matrimonio entre dos mujeres o dos hombres. El 35% está ahora en contra y el 2% sigue indeciso. En el espacio de un mes, el apoyo al texto ha caído seis puntos porcentuales.

Sorprendentemente, el apoyo al matrimonio para todos ha disminuido aún más entre los suizos residentes en el extranjero. El 60% dice aceptar el texto, frente al 72% de agosto. “No hay que sobrestimar esta diferencia”, afirma la politóloga de gfs.bern Martina Mousson. El “sí” ha disminuido en proporciones similares en casi todos los grupos de población analizados, observa.

Mostrar más Mostrar más Test mundial de estrés para la libertad de expresión Un pilar fundamental de la democracia se tambalea. ¿Quién protege la libertad de expresión?

Contenido externo

Los adversarios del proyecto consiguieron apoyos al centrar su campaña en el acceso a la procreación médicamente asistida (PMA) para las parejas femeninas. En el transcurso de los debates, las personas que se oponen han argumentado que los niños necesitan modelos de conducta de ambos sexos, o que se debe proteger la unión entre un hombre y una mujer como la única capaz de dar vida. Argumentos que convencen a algo más de cuatro de cada diez personas.

Los y las simpatizantes de la Unión Democrática del Centro (UDC/derecha conservadora), los miembros de las iglesias cristinas libres y de las comunidades religiosas no cristianas, así como quienes no confían en el Gobierno, prevén votar no el 26 de septiembre.

La encuesta Para la segunda encuesta demográfica en vista de la votación del 26 de septiembre de 2021, el instituto gfs.bern entrevistó a 13 261 votantes representativos de todas las regiones lingüísticas de Suiza entre el 1 y el 9 de septiembre. El margen de error estadístico está entre /-2,8 puntos porcentuales. End of insertion

Más allá de estos cuatro grupos sociales, persiste un amplio consenso social en torno al matrimonio para todos, y los argumentos del campo en favor siguen siendo sólidos. El 70% de los encuestados considera que es un paso necesario desde hace mucho tiempo hacia la igualdad de las personas homosexuales.

El matrimonio para todas y todos es una cuestión generacional, en la que influyen las creencias religiosas y las opiniones políticas, confirma también la encuesta. De hecho, a pesar de su apoyo al proyecto, los hombres, las personas mayores de 40 años, con un nivel de estudios bajo o con una renta media son más críticos.

Si bien esta votación sobre un importante cambio social está muy polarizada, los politólogos del instituto gfs.bern creen que “un rechazo el 26 de septiembre sería una gran sorpresa”.

Hacia un claro no a la iniciativa 99%

Por otra parte, la segunda encuesta de la SRG muestra que la iniciativa popular ‘Aligerar los impuestos sobre los salarios, gravar equitativamente el capital’, también conocida como ‘iniciativa 99%’, no tiene prácticamente ninguna posibilidad de ser aceptada.





El 57% de los encuestados está en contra de la propuesta de los jóvenes socialistas de gravar más los ingresos de las grandes fortunas para luchar contra la desigualdad. El “no” ha ganado así 12 puntos porcentuales. La iniciativa cuenta con el favor del 37% de los encuestados, mientras que el 6% se muestra indeciso.

El texto tampoco seduce a los suizos residentes en el extranjero, 53% de los cuales lo rechazarían.





Contenido externo

Solamente los y las simpatizantes de los partidos de izquierda mantienen su apoyo al texto, así como las personas con bajos ingresos, pero todos los demás grupos de la sociedad se oponen. Incluso la clase media se ha pasado al campo del no.

Todos los argumentos en contra del texto han ganado puntos. Por ejemplo, más de la mitad de los encuestados lamentan el impacto de la iniciativa sobre los ingresos medios y las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Traducido del francés por Marcela Águila Rubín