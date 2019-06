La candidatura forma parte de un frente ecologista (New Green Deal) en el que participan también miembros de los Verdes, explicó Cavalli este jueves a la agencia suiza de noticias Keystone-ATS.

El oncólogo Franco Cavalli busca una nueva curul 06 de junio de 2019 - 15:59 El otrora diputado socialista Franco Cavalli desea volver al Parlamento Federal. El oncólogo de 76 años, originario de Ascona (Tesino), se postula para un escaño en el Consejo Nacional (Cámara Baja) este otoño con el movimiento político de izquierda Fórum Alternativo, del que es cofundador. La candidatura forma parte de un frente ecologista (New Green Deal) en el que participan también miembros de los Verdes, explicó Cavalli este jueves a la agencia suiza de noticias Keystone-ATS. Entre las inquietudes de este oncólogo de renombre internacional, fuertemente comprometido con la salud en Suiza y en otros países, se encuentra la explosión de los precios de los medicamentos que califica de “insostenible”. Franco Cavalli fue miembro del Consejo Nacional durante doce años (1995-2007) en las filas del Partido Socialista. Junto con el sindicalista Enrico Borelli y el fundador de la asociación Belticino, Giancarlo Nava, creó el Fórum Alternativo, cuyo propósito es dar un nuevo impulso a la izquierda en el Tesino.