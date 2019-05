Más del 80% de los encuestados opinan que Suiza no debería adherirse a la Unión Europea. Una proporción similar desea reforzar la cooperación económica con la UE, mientras que el 35% está a favor de un mayor acercamiento político.

La percepción de la situación política mundial no es tan color de rosa: el 73% (+5 puntos) de los encuestados son pesimistas. En particularmente en el caso de las mujeres y los ancianos. La primera causa citada es la política de intimidación de Estados Unidos, China y Rusia.

Los suizos se sienten generalmente muy seguros y optimistas sobre el futuro del país. Sin embargo, la situación internacional no les parece tan halagüeña, según un estudio publicado este martes.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Optimismo por Suiza, pesimismo por el mundo 28 de mayo de 2019 - 12:38 Los suizos se sienten generalmente muy seguros y optimistas sobre el futuro del país. Sin embargo, la situación internacional no les parece tan halagüeña, según un estudio publicado este martes. La encuesta Seguridad 2019, realizada por la Academia Militar de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en colaboración con el Centro de Estudios de Seguridad, fue efectuada en enero pasado e incluyó 1 213 entrevistas. El optimismo de los suizos está ligado a la buena situación económica y al sistema político del país. Los temas que les generan cierta inquietud son la migración, la violencia, la preocupación por la seguridad social y el clima. Cuatro de cada cinco suizos se sienten seguros en los espacios públicos, el 90% cuando caminan solos de noche cerca de su casa. Esas cifras se mantienen estables en comparación con años precedentes. La confianza en las autoridades e instituciones se ha incrementado. En primer lugar, en la policía (8 puntos sobre 10), seguida de los tribunales (7,4), el Gobierno (7,1) y el Parlamento (6,7). Los medios de comunicación (5,8) y los partidos políticos (5,6) se mantienen en los últimos puestos. La confianza media (6,8) aumentó considerablemente y representa un máximo histórico. Problemática situación mundial La percepción de la situación política mundial no es tan color de rosa: el 73% (+5 puntos) de los encuestados son pesimistas. En particularmente en el caso de las mujeres y los ancianos. La primera causa citada es la política de intimidación de Estados Unidos, China y Rusia. El grado de confianza en estos países es bajo: 28% para Estados Unidos, 22% para China y 16% para Rusia. Esto es significativamente menor que con respecto a Alemania (92%), Francia (73%) o Italia (58%), pero mayor que en relación con Irán (10%) o Corea del Norte (6%). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es a menudo evocado como la causa de la estimación pesimista. La mayoría de los encuestados considera que la política de Washington es perjudicial para la economía suiza, pero también hay una mayoría que cree que Estados Unidos sigue siendo un socio comercial fiable. El nacionalismo y el populismo de derecha también son motivo de preocupación. Más del 80% de los encuestados opinan que Suiza no debería adherirse a la Unión Europea. Una proporción similar desea reforzar la cooperación económica con la UE, mientras que el 35% está a favor de un mayor acercamiento político. Alrededor del 60% apoya la participación activa de Suiza en el marco de las Naciones Unidas y un puesto en el Consejo de Seguridad. La misma proporción general está de acuerdo en que los contingentes deben estar disponibles para el mantenimiento de la paz. Sin embargo, solamente un tercio de los encuestados desearía que Suiza estrechara relaciones con la OTAN. Apoyo al ejército La necesidad del ejército suizo es apoyada por cuatro de cada cinco encuestados, la mitad de los cuales cree que es un “mal necesario”. Los jóvenes de 18 a 29 años tienen una actitud más escéptica que los mayores. El ejército profesional perdió simpatía. El 60% de los interrogados están a favor del sistema de milicias. La mitad cree que el presupuesto militar es razonable y un tercio lo considera demasiado alto.