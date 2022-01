Fallece François Carrard, exdirector general del COI y reformador de la FIFA

François Carrard fue también presidente de la Fundación de Artistas de Jazz de Montreux. © Keystone / Anthony Anex

El exdirector general del Comité Olímpico Internacional (COI), François Carrard, falleció el domingo en Lausana a la edad de 83 años.

El abogado suizo, especialista en el ámbito deportivo, fue director general del COI de 1989 a 2003. Antes, trabajó como asesor jurídico de la organización olímpica desde 1979, junto a los presidentes Juan Antonio Samaranch y Jacques Rogge.

Carrard, que nació en Lausana en 1938, desempeñó un papel clave en la ética y la directiva del mundo deportivo. Fue una persona discreta pero influyente.

"François Carrard era un hombre brillante con una inmensa capacidad de análisis y un horizonte muy amplio. El presidente Samaranch y todo el Movimiento Olímpico pudieron contar siempre con sus inestimables consejos. No solo era un hombre de leyes y de deporte, sino también un gran hombre de cultura", subrayó el presidente del COI, Thomas Bach, en un homenajeEnlace externo este lunes.

Carrard presidió el escándalo de sobornos en relación con la adjudicación a Salt Lake City de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y la posterior renovación de los directivos.

También dirigió el grupo de trabajo que elaboró las reformas de la FIFA tras el escándalo de corrupción que afectó al organismo rector del fútbol mundial en 2015.

Asesor deportivo mundial

Carrard fue también una figura destacada en la fundación de la Agencia Mundial Antidopaje y asesoró a varias federaciones deportivas internacionales, como la Federación Internacional de Natación (FINA), la FIFA y la Asociación Internacional de Boxeo.

En una entrevista que le hicimos unos meses antes de su fallecimiento, Carrard habló a SWI swissinfo.ch de los retos a los que se enfrentaban las federaciones deportivas internacionales al entrar en una "nueva era".

"Las federaciones deportivas internacionales, que pretenden gobernar el deporte cada vez más, se enfrentan a graves problemas directivos, algunos de corrupción, otros de incompetencia, aunque no todas son así", comentaba.

Y añadió que "pueden estar perdiendo su control", ya que los grandes grupos financieros intentan controlar el deporte a través de los inversores.

El fallecimiento de Carrard fue anunciado por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, de la que Carrard era miembro de la Comisión de Ética.

El periódico ginebrino Le Temps citóEnlace externo que Carrard personificaba un saber hacer típicamente suizo, "una mezcla de sólida formación jurídica y un sentido innato de la diplomacia y la eficacia discreta".

Carrard siguió asesorando al COI hasta su muerte, mientras dirigía el bufete de abogados Kellerhals Carrard, con sede en Lausana.

El periodista Andrew Jennings también ha fallecido

El periodista de investigación Andrew Jennings, cuyo trabajo contribuyó a sacar a la luz las malas prácticas en el COI y la FIFA, también falleció el fin de semana, 8 de enero, a la edad de 78 años.

Sus investigaciones abarcaron el período en que Carrard trabajaba en el COI y en la reforma de la FIFA.

El periodista británico llamó la atención de la opinión pública sobre las prácticas turbias en el seno del COI con su libro The Lords of the Rings de 1992, al que siguieron New Lords of the Rings en 1996 y The Great Olympic Swindle en 2000.

Más tarde, Jennings dirigió toda su atención a la FIFA, tras recibir documentos incriminatorios de un denunciante. Eso dio lugar al libro de 2006 FOUL The Secret World of FIFA: Bribes, Vote-Rigging and Ticket Scandals (El mundo secreto de la FIFA: sobornos, manipulación de votos y escándalos de entradas), que destapó la corrupción en el organismo rector del fútbol mundial.

