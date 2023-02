Iniciativa popular en México por la diversidad y contra la transfobia

Illustration, Andrea Paredes, Animal Politico

Con el objetivo de frenar las muestras de homofobia y agresiones físicas de las que también ha sido víctima, Alba Rojas encabeza una Iniciativa Popular para que se cree la ‘Plazoleta de la Diversidad’, dentro del Parque Revolución de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco.

“Queremos que una sección del parque sea nombrada ‘Plazoleta de la Diversidad. Además, pedimos que un monumento dignifique todas las memorias de la diversidad sexual que han tejido historia allí”, explica la joven de 21 años, quien actualmente estudia Derecho en la Universidad de Guadalajara.

El Parque Revolución tiene historia. Ahí, en la década de los 80 surgió el Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación (GOHL), encabezado por uno de los pioneros de la lucha por la defensa de los derechos LGTB+ en México, Pedro Preciado.

En 1982 Pedro y sus compañeros de lucha fueron arrestados. Ellos encabezaban una manifestación en la que vivieron golpes y desprecio cuando la homosexualidad se juzgaba como una ofensa y “debía ser castigada” por el gobierno local que la reprimía, en una de las sociedades más conservadoras de México.

Desde entonces el Parque Revolución, conocido como el “parque rojo”, por su suelo de cemento pintado, ha sido testigo de la defensa por la diversidad.

Violencia contra personas trans

“En años recientes, un grupo de mujeres transexcluyentes exigen la salida del parque de las personas trans. “Es una idea muy separatista que polariza y segrega mucho más a la población de lo que ya está”, lamenta Alba.

“Soy una mujer desde toda la vida y una vez, al entrar al parque, me exigieron un grupo de otras mujeres que me retirara de forma muy violenta. Me rodearon hasta que me sacaron”, comenta la joven, quien subraya que la iniciativa ciudadana y colecta de firmas se ha lanzado no solo por su caso, pues no es la única que ha vivido este tipo de episodios de violencia y discriminación.

Los colectivos LGTB+ denuncian desde finales de 2021 diversos actos de violencia en su contra, tales como una agresión de un hombre, que montado en una motocicleta arrojó ácido corrosivo a una mujer trans de 26 años en la calle. Poco después, en el “parque rojo”, una pareja de dos chicas fue agredida.

“A una de estas chicas violentadas, una mujer trans, igual que yo, y que empujaba la silla de ruedas de su novia, la obligaron a salir de allí”, denuncia Alba.

Por un símbolo de “una ciudad incluyente”

Una semana después de este ataque, en noviembre de 2021 se hizo una manifestación para enviar el mensaje de que el parque rojo es un espacio de todos.

“Nosotras no buscamos excluir a esas personas que evidentemente buscan erradicarnos. Lo único que queremos es que se sepa y quede claro que Guadalajara es una ciudad incluyente y que las puertas siempre van a estar abiertas para la diversidad sexual de todo el mundo”, sostiene Alba.

De ahí que la estudiante de derecho, con base en la Ley de Participación Ciudadana del Estado en Jalisco, haya decidido reunir firmas para activar la denominada ‘iniciativa ciudadana’, uno de los 16 instrumentos a disposición.

“Con la iniciativa ciudadana buscamos un espacio en el que se pueda convivir libremente, sin importar género, identidad, orientación sexual y principalmente eso, honrar y conmemorar todas estas personas que atraviesan por más de 40 años en la lucha para que el día de hoy podamos estar celebrando todas y todos nuestros derechos”

La Iniciativa Ciudadana es un mecanismo de participación en Jalisco mediante el cual los ciudadanos pueden presentar propuestas de ley dirigidas al Congreso del Estado, o iniciativas de reglamento dirigidas al Poder Ejecutivo o a los ayuntamientos, para que sean analizadas y resueltas de conformidad con los procedimientos aplicables en la legislación.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Jalisco es el encargado de recibir las solicitudes y en caso de cumplir con los requerimientos, dar cauce a la solicitud.

Se tiene registro de la recepción de 14 solicitudes: siete han procedido y dos están en revisión. A la fecha, solo una iniciativa ha sido aceptada en Jalisco por el Congreso del Estado: La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, en 2017.

El Colectivo Revolución al Rojo, al que pertenece Alba, inició el 12 de enero de 2023 la colecta de las firmas necesarias -es decir, al menos 0.5% del padrón electoral local, lo que significa 611 firmas. El 2 de febrero entregó 1 954 firmas al IEPC.

“(Ahora) el IEPC debe pedir apoyo a la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE para verificar la autenticidad de los electores y también se encarga de comprobar que se cumplan los requisitos de forma para después remitir la iniciativa popular al Consejo Municipal de Participación Ciudadana para la Gobernanza y la Paz, que lo remite al cabildo municipal y al presidente municipal de Guadalajara, que deberá decidir si atiende o no la solicitud”, explica Carlos Javier Aguirre, director de Participación Ciudadana en el IEPC.

Entonces, ¿la iniciativa popular en Jalisco nunca pasa por el voto popular? “No, la única vez que participa la ciudadanía es cuando se colectan las firmas necesarias”, detalla.

Para Alba Rojas y su colectivo, un gran logro se ha hecho ya con la colecta de más del triple de las firmas requeridas para activar la iniciativa ciudadana, pero este paso no supone su aprobación; únicamente marca el inicio del procedimiento reglamentario establecido para que sea valorada en virtud del interés público por el gobierno local.

“Me siento con el entusiasmo y la fortaleza necesaria para poder enfrentar todo lo que está por venir en defensa de los derechos humanos y en particular de los de las personas trans que son de mi comunidad”, dice la estudiante universitaria, a la espera de la decisión de las autoridades.

