Además, “el Tribunal Federal no entró en materia sobre sobre el escrito de un amigo cercano de Erwin Sperisen, cuyo papel en los sucesos ocurridos en el penitenciario de ‘Pavón’ hubo sido evocado; el interesado fue absuelto por eso en Austria”, concluye el comunicado. La persona mencionada es Javier Figueroa, otrora subdirector de la PNG.

Examinadas de modo objetivo, las circunstancias alegadas sobre los supuestos vínculos de una jueza federal con el procurador ginebrino encargado del caso Sperisen no permiten concluir una relación estrecha entre ambos, ni una amistad de larga data. "El origen cantonal de un juez federal no justifica excluirlo en su función de juez instructor en un procedimiento" que concierne a su cantón de origen, concluye el TF.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Caso Sperisen: Tribunal Federal desestima anulación de sentencia 06 de mayo de 2020 - 12:04 La máxima instancia del sistema de justicia helvético rechazo el recurso en el que se solicitó la revisión de la sentencia dictada en contra del ciudadano suizo-guatemalteco Erwin Sperisen, a causa de la presunta parcialidad de una jueza de este órgano federal. En noviembre de 2019, el Tribunal Federal (TF) rechazó el recurso de Erwin Sperisen sobre el veredicto del 27 de abril de 2018 dictado por la Justicia de Ginebra, en el que se le encontró culpable de complicidad en el asesinato de siete reos durante el operativo Pavo Real, en 2006, cuando fungía como director de la Policía Nacional Guatemalteca (PNG). Su sentencia: 15 años de privación de libertad. El TB informa este 6 de mayo que rechazó el recurso de Erwin Sperisen que solicitaba la revisión de la decisión de la corte en Lausana. O dicho en otras palabras, anular su sentencia. Se apoya en varios elementos para tomar esta decisión. Considera que las objeciones en las que se basa la solicitud deberían haber sido planteadas, a más tardar, en el último recurso presentado por la defensa del acusado en contra de la sentencia ginebrina. “La tardía y abusiva petición de revisión es por lo tanto inadmisible”, indica en un comunicado. Examinadas de modo objetivo, las circunstancias alegadas sobre los supuestos vínculos de una jueza federal con el procurador ginebrino encargado del caso Sperisen no permiten concluir una relación estrecha entre ambos, ni una amistad de larga data. "El origen cantonal de un juez federal no justifica excluirlo en su función de juez instructor en un procedimiento" que concierne a su cantón de origen, concluye el TF. Además, “el Tribunal Federal no entró en materia sobre sobre el escrito de un amigo cercano de Erwin Sperisen, cuyo papel en los sucesos ocurridos en el penitenciario de ‘Pavón’ hubo sido evocado; el interesado fue absuelto por eso en Austria”, concluye el comunicado. La persona mencionada es Javier Figueroa, otrora subdirector de la PNG.