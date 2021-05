Gobernar internet desde Ginebra, la ciudad de Rousseau

Si internet va a estar al servicio de la democracia en todo el mundo, necesita contar con su propio gobierno global: un gobierno que podría vivir en línea y tener su sede en el mundo real en Ginebra. Esto es lo que sugiere Joe Mathews, nuestro columnista de democracia.

Este contenido fue publicado el 13 mayo 2021 - 11:00

(it)

Los métodos actuales para gobernar internet no constituyen un sistema coherente, y mucho menos democrático.

La gobernanza de internet, en cambio, es una contienda por el poder entre las empresas tecnológicas más poderosas, que ponen en primer lugar a sus accionistas y quieren que internet sea una barra libre, por un lado, y los gobiernos nacionales, que dan prioridad a los intereses políticos de sus propios responsables, por el otro.

En esta contienda, ambos bandos crean un simulacro de democracia. Facebook ha establecido su propia junta de “supervisión independiente”Enlace externo de expertos mundiales, aunque esta no ha salido de las urnas, sino que la ha elegido Facebook. La Unión Europea pregona que regula la privacidad e internet de manera más estrictaEnlace externo, pero esos reguladores tampoco salen de las urnas, e imponen sus normas a personas que están lejos de Europa.

Es la razón por la que internet necesita un gobierno democrático que funcione más allá del alcance de las empresas tecnológicas o de los gobiernos nacionales. Este sistema debe ser local –para permitir que la gente gobierne internet donde vive– y al mismo tiempo transnacional, como la propia internet.

¡Haga oír su voz!

Serie SWI #libertaddeexpresión

En principio, todo debería estar muy claro. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el mismo artículo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (1966) estipulan que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. En Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) confirma la libertad de expresión como un derecho jurídicamente vinculante (artículo 10). Suiza consagra esta libertad fundamental en el artículo 16 de su Constitución de 1999.

Sin embargo, en la práctica sigue siendo muy cuestionado. Muchos gobiernos del mundo no solo no protegen el derecho a la libertad de expresión, sino que cada vez lo debilitan más. En otras partes del mundo, individuos y grupos utilizan el término “libertad de expresión” para justificar discursos discriminatorios y de odio. Pero aunque es un derecho universal, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Garantizarlo y aplicarlo siempre está en la cuerda floja.

En una nueva serie de SWI swissinfo.ch abordamos distintos aspectos, retos, opiniones y desarrollos en torno a la libertad de expresión en Suiza y en el mundo. Proporcionamos una plataforma para que los ciudadanos se expresen sobre esta cuestión, ofrecemos análisis de académicos de gran prestigio y destacamos los avances tanto a nivel local como mundial. Y, por supuesto, invitamos a los lectores a que se unan a la conversación y hagan oír su voz.

End of insertion