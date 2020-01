La ministra socialista también exhortó a mantener buenas relaciones con personas del exterior, en particular con aquellas que viven en regiones del mundo menos desarrolladas:

La presidenta de Suiza, Simonetta Sommaruga, lamentó durante su mensaje de Año Nuevo que no todo el mundo pueda tener un pan que llevarse a la boca.

Presidenta suiza pide buena voluntad 03 de enero de 2020 - 09:27 Simonetta Sommaruga, presidenta de Suiza, exhortó a pensar en los demás y en el planeta durante su mensaje de Año Nuevo difundido por la televisión pública suiza el primer día de este año. “Para que nosotros podamos sentirnos realmente bien, los demás también deben sentirse bien”, subrayó la también ministra del Medioambiente, los Transportes y la Comunicación, que este 2020 ocupa la presidencia rotatoria de la Confederación. En su mensaje, Sommaruga utilizó la metáfora de la buena atención al cliente en su panadería local: “En mi panadería, saben como hacer mejor la vida de los otros. Yo compro mi pan (…) pero recibo mucho más”. La ministra socialista también exhortó a mantener buenas relaciones con personas del exterior, en particular con aquellas que viven en regiones del mundo menos desarrolladas: “Aunque todo el mundo puede permitirse el pan en Suiza, esta ventaja debería ser la misma en otros países”, dijo. En un momento de preocupación por el clima, Sommaruga también instó a cuidar la Tierra y la vida en el planeta.