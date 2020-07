Miles de personas en cuarentena tras viajar a países de riesgo

Las personas que lleguen a Suiza procedentes de uno de los 42 países considerados de riesgo tienen que guardar cuarentena e informar a las autoridades cantonales. Pero no todos respetan las normas. Keystone / Alexandra Wey

Unas 5 565 personas han sido puestas en cuarentena después de viajar a uno de los 42 países considerados de riesgo para contraer el coronavirus, según ha informado este viernes la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP).

Este contenido fue publicado el 24 julio 2020 - 18:29

Keystone-SDA/jc

Otras 2 335 personas ya guardaban cuarentena antes de este viernes por haber estado en contacto con personas infectadas. Las cifras provienen de 21 cantones y del Principado de Liechtenstein.

Gracias al rastreo de contactos y a los controles puntuales entre los pasajeros que llegan a Suiza por vía aérea, varios cantones han podido detectar a personas que no respetan las normas de cuarentena, según una encuesta que ha llevado a cabo la agencia de noticias SDA-Keystone. Sin embargo, la agencia no ha dado cifras y se desconoce el posible número de casos que no han sido notificados a las autoridades.

La semana pasada, la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) anunció que se iban a realizar controles puntuales en 20 a 30 vuelos por semana para comprobar el cumplimiento de los diez días de cuarentena obligatorios cuando se regresa de un país de riesgo.

Hasta el jueves, se habían transmitido los datos de nueve vuelos a los cantones, según ha declarado hoy el portavoz de la OFSP, Daniel Dauwalder, y esta semana seguirán más listas. A partir del 27 de julio, se realizarán controles puntuales también en los autocares, ha señalado Dauwalder a Keystone-SDA.

Reglas de cuarentena

Desde el 6 de julio, toda persona que llegue o regrese a Suiza desde un país considerado de riesgo tiene que guardar cuarentena durante un periodo de diez días. Las personas afectadas tienen que notificar a las autoridades cantonales en el plazo de 48 horas después de su llegada al país.

Quienes incumplan la norma de informar a las autoridades puede ser sancionados con una multa de hasta 10 000 francos (10 600 dólares). En caso de una infracción leve, la multa máxima es de 5 000 francos.

Desde la llegada del virus a Suiza, alrededor de 33 500 personas han dado positivo en las pruebas y casi 2 000 han fallecido. Desde el punto culminante alcanzado en marzo, el número de nuevos casos de contagio se redujo a una decena a principios de junio, y disminuyeron las hospitalizaciones y las muertes.

Sin embargo, desde la suavización del confinamiento a partir de mediados de junio, el número de nuevos contagios crece lentamente. Este viernes, la OFSP ha informado de 154 nuevos casos y seis muertes en las últimas 24 horas.