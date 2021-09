Nueva agitada protesta contra medidas anticoronavirus

Es la segunda vez en una semana que una manifestación de opositores a las medidas anticoronavirus degenera en actos de violencia. Keystone / Peter Schneider

La policía volvió a utilizar cañones de agua y balas de goma contra los participantes en una manifestación de opositores a las medidas anti-Covid-19 en Berna, el jueves por la noche. En total, unas 800 personas participaron en la marcha no autorizada.

Trece personas fueron trasladadas a la comisaría de policía, según informó el viernes la policía cantonal de Berna en un comunicado. Siete de ellas ya habían llamado la atención de las autoridades en manifestaciones anteriores.

La protesta tiene lugar una semana después de que una manifestación, también contra las medidas para frenar la pandemia y en la que participaron entre que 3000 y 4 000 personas, concluyera igualmente en actos violentos.

La policía realizó numerosos controles de personas. Unas 60 personas fueron expulsadas de la zona. Se incautó material para ocultar la cara, cuchillos y destornilladores. Los sospechosos pueden enfrentar cargos de disturbios y amenazas a las autoridades. No se informó de víctimas.

Protesta tolerada

A pesar de que no habido autorizada, la policía toleró una marcha desde la estación de tren hasta el casco antiguo y de vuelta. Los opositores a las restricciones marcharon por las calles, en medio del ajetreo de las ventas nocturnas en los comercios, coreando "libertad". Muchos llevaban flores en señal de resistencia pacífica.

Sin embargo, algunas personas encendieron artefactos pirotécnicos y lanzaron proyectiles contra los agentes, según la policía.

Alrededor de las 21:00 horas, las autoridades utilizaron cañones de agua y balas de goma para frenar el avance de manifestantes hacia el Palacio Federal, constató un periodista de Keystone-ATS.

Varias personas intentaron franquear una barrera frente al edificio antes de ser rechazadas por los uniformados.

Amplio despliegue policial

La ciudad de Berna había anunciado el lunes que no toleraría más manifestaciones no autorizadas. La policía no pudo impedir la marcha de protesta porque se habría puesto en peligro a otras personas que no participaban en ella, dijo Reto Nause, director de seguridad de la ciudad de Berna, a la agencia de noticias Keystone-ATS. Fue difícil para la policía identificar quién estaba allí para protestar y quién estaba de compras, dijo.