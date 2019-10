Juncker también se refirió a la idea de la reubicación de refugiados: “si el plan turco es crear una zona de seguridad, entonces no cuenten con ninguna financiación de la Unión Europea”, subrayó.

Switzerland calls for restraint in latest Syria violence

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Ataque turco a kurdos; Suiza pide respeto a DD HH 10 de octubre de 2019 - 11:46 Suiza se ha unido a los líderes internacionales en el llamado a la moderación y al respeto del derecho humanitario después de que Turquía lanzara el miércoles una ofensiva en el norte de Siria. En un comunicado emitido el miércoles, el Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) advirtió que cualquier nueva escalada de violencia en el noreste de Siria “tendría graves consecuencias para la ya sufrida población civil”. Suiza sigue “con preocupación” la situación en la frontera entre Turquía y Siria, donde las fuerzas turcas lanzaron el miércoles ataques aéreos contra las milicias kurdas. “Debe garantizarse la protección de la población civil y de la infraestructura civil, así como un corredor humanitario inmediato, sin obstáculos y duradero para aliviar el sufrimiento de la población”, señaló el DFAE. Según la agencia de noticias Reuters, la operación podría reconfigurar el mapa del conflicto sirio, asestando un golpe a las fuerzas lideradas por los kurdos -que Ankara considera una amenaza para la seguridad- que han luchado contra el Estado Islámico. Turquía también ha hablado de la creación de un espacio dentro de Siria en el que podrían asentarse dos millones de refugiados sirios que actualmente se encuentran alojados en Turquía. Búsqueda de una solución negociada En Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que la operación militar “no dará ningún resultado”. Reconoció que Turquía tiene problemas de seguridad fronteriza, pero asentó que esa medida solamente exacerbará el sufrimiento de los civiles. Juncker también se refirió a la idea de la reubicación de refugiados: “si el plan turco es crear una zona de seguridad, entonces no cuenten con ninguna financiación de la Unión Europea”, subrayó. La declaración suiza reiteró el apoyo helvético a las conversaciones de paz patrocinadas por la ONU sobre el conflicto sirio y acogió con satisfacción el anuncio del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de una reunión en Ginebra de un comité constitucional sirio. La ofensiva turca se produce tras la decisión de Estados Unidos de retirarse militarmente de la región.