Juan Carlos, las claves de una investigación que empezó en Suiza

Las sospechas de corrupción en torno al rey Juan Carlos han motivado la apertura de una investigación penal en Suiza que es crucial para España. Estas diligencias han llevado a la justicia española a reabrir una causa archivada en 2018 por falta de indicios claros y a citar a declarar como investigada a Corinna Larsen, examante del rey emérito. Hemos consultado a expertos en España y Suiza para esclarecer las cuestiones jurídicas más importantes.

Este contenido fue publicado el 06 agosto 2020 - 12:30

En 2008, el rey Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares del entonces rey Abdalá Bin Abdelaziz de Arabia Saudí. Según la prensa, se sospecha que esta donación proviene del presunto pago de comisiones ilegales o sobornos por las obras del denominado “AVE del desierto”, la línea de alta velocidad Medina-La Meca. El proyecto se adjudicó en 2011 a un consorcio de empresas españolas, según parece, gracias a la mediación del rey Juan Carlos.

Los 100 millones no declarados al fisco se ingresaron en una cuenta del banco privado Mirabaud en Ginebra, a nombre de la fundación Lucum, con sede en Panamá y cuyo beneficiario, según la Tribune de Genève, era el rey Juan Carlos.

En 2012 se cierra la cuenta y el rey dona 65 millones de euros a su amante Corinna Larsen (entonces zu Sayn-Wittgenstein). El dinero se transfiere a una cuenta de otro banco ginebrino en las Bahamas.

En 2018, según la Tribune de Genève, el fiscal de Ginebra Yves Bertossa abre una investigación penal contra Corinna Larsen y los gestores de la fundación Lucum. Se trata de un fiduciario y un abogado, ambos de nacionalidad suiza. El fiscal Bertossa ha rehusado hacer declaraciones a swissinfo.ch sobre las pesquisas.

Hemos de resaltar que todas las personas mencionadas gozan de la presunción de inocencia.

¿Puede el rey Juan Carlos ser juzgado?

El rey Juan Carlos abdicó en su hijo Felipe en junio de 2014, tras una serie de escándalos que dañaron seriamente su reputación y la de la institución monárquica. De acuerdo con el art. 56.3 de la Constitución española, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Significa que el monarca reinante goza de inmunidad, es “intocable”. Este estatuto es común a los jefes de Estado, tanto en monarquías como en repúblicas.

“La inviolabilidad se ha entendido como la prohibición de someter a juicio penal, civil, contencioso-administrativo o laboral al Rey así como la prohibición de exigirle responsabilidad política”, afirma Miguel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Pero en 2019, el Tribunal Constitucional “ha ido un poco más allá y ha dicho que el Rey estaría exento de 'cualquier tipo de censura’ o crítica más o menos acerada procedente de otra institución (por ejemplo, del Parlamento de una Comunidad Autónoma)”, explica Presno Linera.

“La opinión jurídica mayoritaria [en España] es que antes de junio de 2014 el rey emérito no tendría responsabilidad penal alguna, sino solamente a partir de la abdicación”, destaca el abogado Ignasi Guardans, profesor emérito de derecho internacional y exdiputado en el Parlamento español y el Parlamento Europeo.

En España existe actualmente un gran debate sobre la interpretación jurídica y la legitimidad de esta inviolabilidad. Algunos juristas consideran que hay que distinguir entre actos públicos (en el ejercicio de su función como jefe de Estado) y actos privados. Su planeamiento es el siguiente: ¿Sería el rey inviolable si matara a su esposa?

Según un comunicado, la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga los posibles delitos que haya podido cometer el rey después de la abdicación.

“Un delito fiscal o un delito de blanqueo son delitos que se prolongan en el tiempo. No es como dispararle a tu vecino, o como pegarle fuego a una casa, que son delitos cerrados”, puntualiza Guardans. El debate entre los expertos penalistas es que puede haber conductas que empezaron antes de 2014, pero que habrían seguido siendo delictivas al día siguiente de la abdicación.

En otras palabras: “Si tú tienes dinero fiscalmente evadido y lo has evadido antes de 2014, pero llega 2014 y no lo has declarado, tu delito empieza el día que has perdido la inviolabilidad”, explica Guardans. Y si el caso está abierto, añade, “es fundamentalmente porque podría ser que las consecuencias jurídico-penales de las acciones del rey emérito se prolonguen después de 2014 y generen responsabilidad penal después de 2014”.

Según la prensa española, la fiscalía del Tribunal Supremo decidirá a finales de agosto o principios de septiembre si presenta una querella contra Juan Carlos ante el alto tribunal – el rey es aforado y solo puede ser investigado y juzgado por el Tribunal Supremo – y este decidirá luego si la acepta o no.

End of insertion