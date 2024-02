Rusia rechaza en Davos el plan de paz para Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin no participa en las conversaciones sobre el plan de paz para Ucrania. Copyright 2024 Sputnik

Rusia ha calificado de inútiles las conversaciones sobre el plan de paz para Ucrania celebradas en el Foro Económico Mundial de Suiza.

1 minuto

Estas conversaciones no conducirán a ningún resultado porque Rusia no está allí, declaró el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “Sólo se trata de hablar por hablar”, señaló Peskov.

Las reuniones sobre la fórmula de paz presentada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no podrían dar resultados si Rusia no participa, por razones obvias. “Sin nuestra participación, cualquier discusión no tiene perspectivas”.

Casi dos años después de la invasión rusa de Ucrania, el futuro del país centró el domingo en Davos la reunión entre el gobierno de Kiev y representantes de más de 80 países y organizaciones.

El acto tuvo lugar antes del comienzo de la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). El martes, Zelenski tiene previsto pronunciar un discurso en el WEF y pedir el apoyo de Occidente a Kiev.