“El impacto de la ayuda proporcionada está directamente relacionado con nuestro conocimiento de las personas e instituciones sobre el terreno”, dice Chevallier. “En Haití hay un profundo sentido de solidaridad entre las familias”, continúa el especialista de Helvetas. “Por lo tanto, era particularmente importante no destruir esta ayuda mutua local con nuestra ayuda exterior”.

Al final de sus actividades, Helvetas creó comités locales para asegurar el funcionamiento a largo plazo de las fuentes de agua. Sin embargo, debido a los diferentes intereses de las autoridades y la población, la continuidad de la labor de esos comités no está garantizada”, dice Chevallier.

Sin embargo, algunos de los puntos de agua ya no funcionan: módulos solares robados, manantiales secos o cisternas arrasadas por el huracán ‘Matthew’ en 2016 son las razones.

Rumbo a la pesca: los proyectos de formación profesional y de perfeccionamiento, que debían contribuir a la creación de medios de subsistencia, no tuvieron el impacto esperado debido a la difícil situación económica del país.

En la región de Petit-GoâveEnlace externo , Helvetas se ha implicado en la restauración de la cuenca de varios manantiales para garantizar el acceso al agua potable, explica Eric Chevallier. Los habitantes afectados por el terremoto también participaron en ese trabajo. En particular, han construido muros y plantado árboles para asegurar el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad.

“Cuando llegué a Puerto Príncipe y vi la magnitud de los daños, las casas y los edificios destruidos, me quedé sin palabras”, recuerda Eric Chevallier, responsable del Programa de HelvetasEnlace externo para América Central y Haití. El devastador terremoto destruyó el 80% de la capital haitiana con un estimado de entre 200 000 y 500 000 víctimas mortales.

Dez anos após terremoto, doações suíças dão frutos no Haiti

(it)

Zehn Jahre nach Erdbeben in Haiti: Spendengelder zeigen Wirkung

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Haití a10 años del sismo; positivo balance de ayuda suiza Kathrin Ammann 06 de enero de 2020 - 15:02 El 12 de enero de 2010, Haití fue golpeado por un violento terremoto. Las organizaciones suizas de ayuda trabajaron particularmente en el suministro de agua y la reconstrucción de viviendas. Según una evaluación de la Cadena de la Solidaridad, ese compromiso tuvo efectos positivos aún apreciables. La ONU suspende la misión de paz A mediados de octubre de 2019, el Consejo de Seguridad de la ONU suspendió su misión de paz en Haití. Las Naciones Unidas habían enviado tropas de mantenimiento de la paz a la isla caribeña en 2004 tras el derrocamiento del entonces presidente Jean-Bertrand Aristide. En 2017, los Cascos Azules fueron reemplazadas por una misión de policía de la ONU, que a su vez será reemplazada por una misión política aún más pequeña. En los últimos meses, Haití ha sido escenario de numerosas manifestaciones, principalmente contra el jefe de Estado, Jovenel Moïse, que ocupa el cargo desde febrero de 2017. La oposición impugna su victoria electoral y reclama su dimisión. Su gobierno también está envuelto en numerosos escándalos de corrupción. “Cuando llegué a Puerto Príncipe y vi la magnitud de los daños, las casas y los edificios destruidos, me quedé sin palabras”, recuerda Eric Chevallier, responsable del Programa de Helvetas para América Central y Haití. El devastador terremoto destruyó el 80% de la capital haitiana con un estimado de entre 200 000 y 500 000 víctimas mortales. Tras la catástrofe, la Cadena de la Solidaridad lanzó un llamado nacional para obtener donaciones. Recaudó casi 66 millones de francos. Hasta 2018 se gastaron alrededor de 63 millones en 91 proyectos de 21 organizaciones de ayuda asociadas, incluida Helvetas. En la región de Petit-Goâve, Helvetas se ha implicado en la restauración de la cuenca de varios manantiales para garantizar el acceso al agua potable, explica Eric Chevallier. Los habitantes afectados por el terremoto también participaron en ese trabajo. En particular, han construido muros y plantado árboles para asegurar el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad. El próximo domingo, el país más pobre del hemisferio norte celebrará el décimo aniversario de este triste acontecimiento. Con ese motivo, la Cadena de la Solidaridad presentó este lunes un estudio externo que mide el impacto a largo plazo en la vida de las personas, de la ayuda prestada. Casi el 90% de los 525 hogares encuestados en el marco de este análisis declaró que había podido cubrir sus necesidades básicas y restablecer sus medios de subsistencia gracias a los proyectos apoyados por la Cadena de la Solidaridad Suiza. El 95% de las personas interrogadas vive aún en los alojamientos que se le asignaron entonces. En lo que respecta al suministro de agua, el 75% de los hogares encuestados dijeron que todavía utilizan fuentes de agua que han sido renovadas o construidas por Helvetas u otras organizaciones benéficas. Sin embargo, algunos de los puntos de agua ya no funcionan: módulos solares robados, manantiales secos o cisternas arrasadas por el huracán ‘Matthew’ en 2016 son las razones. Al final de sus actividades, Helvetas creó comités locales para asegurar el funcionamiento a largo plazo de las fuentes de agua. Sin embargo, debido a los diferentes intereses de las autoridades y la población, la continuidad de la labor de esos comités no está garantizada”, dice Chevallier. Las organizaciones suizas de cooperación, ya activas en el país antes del terremoto, pudieron aprovechar sus redes existentes - a diferencia de algunas otras organizaciones internacionales - lo que tuvo un impacto positivo en la sostenibilidad de la ayuda. “El impacto de la ayuda proporcionada está directamente relacionado con nuestro conocimiento de las personas e instituciones sobre el terreno”, dice Chevallier. “En Haití hay un profundo sentido de solidaridad entre las familias”, continúa el especialista de Helvetas. “Por lo tanto, era particularmente importante no destruir esta ayuda mutua local con nuestra ayuda exterior”.