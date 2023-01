Suiza cuenta con 19 expresidentes vivos: todo un récord político

El ministro del Interior y presidente de Suiza en 2023, Alain Berset (sentado, en el centro), rodeado de los otros seis ministros del Gobierno y del canciller federal Walter Thurnherr (primero por la izquierda). Keystone / Matthieu Gafsou

El Reino Unido tiene siete, Estados Unidos cinco, Francia y Alemania solo dos. Suiza, sin embargo, cuenta con 19 miembros en la "Sociedad de Expresidentes Vivos". ¿Indica algo este récord sobre la estabilidad política y el liderazgo en este país?

Este contenido fue publicado el 05 enero 2023 - 10:16

Thomas Stephens Nacido en Londres, Thomas fue periodista de The Independent antes de trasladarse a Berna en 2005. Habla tres idiomas suizos oficiales y le gusta viajar por el país y practicarlos, sobre todo en pubs, restaurantes y heladerías. swissinfo.ch

Muy poco. En realidad, se trata de una cuestión algo engañosa. La peculiar presidencia suiza, rotatoria y de un año de duración, no es comparable a la jefatura de gobierno de ningún otro país.

Por ejemplo, ¿sabe usted que el presidente suizo no realiza nunca visitas de Estado?

El presidente suizo no es ni jefe de Estado ni jefe de Gobierno. El Gabinete, integrado por siete miembros y conocido también como Consejo Federal, tiene la consideración de jefe colectivo de Estado y de Gobierno. El presidente es un "primus inter pares" -el primero entre iguales-, pero no tiene más poder que el resto del gabinete.

Es más, durante su año de mandato, los presidentes siguen siendo jefes de sus respectivos departamentos. En 2023, por ejemplo, Alain Berset es a la vez presidente y ministro del Interior.

Uno para todos y todos para uno: el gabinete lo hace todo conjuntamente, desde asumir las directrices políticas hasta firmar tratados y recibir a los jefes de Estado visitantes (aunque no siempre están presentes los siete miembros).

Entonces, cabe preguntarse, ¿para qué sirve el presidente suizo? ¿Qué hace en realidad? Entre las tareas del presidenteEnlace externo figura presidir las reuniones del gabinete y asumir funciones especiales de representación. Pronuncia discursos en Año Nuevo y en el Día Nacional Suizo, el 1 de agosto, que se retransmiten por televisión y radio (y por swissinfo.chEnlace externo). También preside la tradicional recepción anual al cuerpo diplomático -todos los embajadores extranjeros acreditados en Suiza- con motivo del nuevo año.

Un compás de espera

En comparación con otros países, llegar a la presidencia en Suiza es relativamente fácil. En pocas palabras, basta con resultar elegido al Gabinete por el Parlamento y esperar tu turno. Éste llegará cuando todos los ministros del Gabinete que fueron elegidos con anterioridad hayan ocupado el cargo de presidente durante su tiempo en el gobierno, es decir, un máximo de seis años.

Un dato curioso: cualquier suizo mayor de 18 años que se considere apto para el cargo de ministro puede presentar su candidatura. El Parlamento puede elegirlo e incluso puede elegir a alguien que ni siquiera se haya presentado (de ahí las habituales campañas bromistas para que Roger Federer sea catapultado al cargo), pero casi siempre se elige finalmente a parlamentarios.

Curiosidades presidenciales Karl Schenk y Emil Welti ocuparon el cargo de presidente en seis ocasiones. Welti fue miembro del gabinete durante 24 años y Schenk durante la cifra récord de 31 años, ambos en la segunda mitad del siglo XIX. Solo en dos ocasiones un presidente electo no ha tomado posesión de su cargo: Victor Ruffy, elegido presidente para 1870, murió el 29 de diciembre de 1869. Fridolin Anderwert iba a ser presidente en 1881, pero la prensa orquestó una campaña contra él y se suicidó el día de Navidad de 1880. Nunca ha dimitido un presidente en ejercicio, aunque Wilhelm Hertenstein murió en el cargo en 1888. Ha habido cinco presidentas. Ruth Dreifuss fue la primera mujer elegida presidenta (en 1999). Le siguieron Micheline Calmy-Rey (2007 y 2011), Doris Leuthard (2010 y 2017), Eveline Widmer-Schlumpf (2012) y Simonetta Sommaruga (2015 y 2020). El presidente suizo más joven fue Jakob Stämpfli, que tenía 35 años cuando asumió el cargo en 1856 (la primera de las tres veces). El de más edad fue Adolf Deucher, que tenía 77 años cuando asumió la presidencia por cuarta vez en 1909. End of insertion

Cada año, en el mes de diciembre, el Parlamento elige presidente a uno de los siete ministros del gabinete, aunque en realidad la decisión se reduce a respetar el orden de antigüedad y confirmar al vicepresidente (por ejemplo, la actual vicepresidenta, Viola Amherd, tomará el relevo de Berset el 1 de enero del próximo año).

Los ciudadanos suizos no participan en la elección de los miembros del gabinete y, por tanto, tampoco del presidente.

Pero si un miembro del gabinete es reelegido por el Parlamento por otros cuatro años (desde 1848 solo cuatro ministros no han sido reelegidos) sus probabilidades de ocupar el cargo de presidente son muy altas: no hay límite en el tiempo para permanecer en el Gobierno ni tampoco en el número de veces que puede ser presidente (el récord es de seis). En la práctica, sin embargo, hoy día hay pocos ministros que lleguen a ejercen un tercer mandato como presidente: el último en hacerlo fue Kurt Furgler en 1985.

Por lo tanto, si usted desea llegar a ser ministro, manténgase alejado de escándalos y tendrá garantizada la presidencia. Solo tres ministros vivos no han llegado a ser presidentes: Elisabeth Kopp entró en el gabinete en 1984 (fue la primera mujer ministra), se vio envuelta en un escándalo y dimitió en 1989; Ruth Metzler entró en el gabinete en 1999 y no fue reelegida en 2003; Christoph Blocher entró en el gabinete en 2003 y no fue reelegido en 2007.

Cuestión de perspectiva

Le proponemos el siguiente enigma: un presidente suizo nunca realiza una visita de Estado, pero puede ser recibido en una visita de Estado. ¿Cómo es posible?

Tal y como se ha indicado más arriba, el presidente suizo no es jefe del Estado, por lo que desde un punto de vista estrictamente suizo debería hablarse solo de "visita presidencial". Sin embargo, como explica el GobiernoEnlace externo, "para el país anfitrión, la situación es diferente. En efecto, aunque en Suiza no se considera jefe de Estado a ninguna persona, el presidente debe gozar, no obstante, de la misma consideración que sus homólogos extranjeros".

"Es lógico que otros países consideren estas ocasiones en las que invitan o reciben al presidente suizo como una "visita de Estado"; por lo tanto, el término es perfectamente apropiado. Corresponde al país emisor de la invitación decidir si se trata de una visita de trabajo, de una visita oficial o de una visita de Estado, con todos los honores que dicta el protocolo. Todo es cuestión de perspectiva".





Expresidentes suizos vivos Expresidentes suizos que aún viven, y año(s) en que ocuparon el cargo: Arnold Koller 1990, 1997 Adolf Ogi 1993, 2000 Kaspar Villiger 1995, 2002 Ruth Dreifuss 1999 (primera mujer presidenta) Moritz Leuenberger 2001, 2006 Pascal Couchepin 2003, 2008 Joseph Deiss 2004 Samuel Schmid 2005 Micheline Calmy-Rey 2007, 2011 Hans-Rudolf Merz 2009 Doris Leuthard 2010, 2017 Eveline Widmer-Schlumpf 2012 Ueli Maurer 2013, 2019 Didier Burkhalter 2014 Simonetta Sommaruga 2015, 2020 Johann Schneider-Ammann 2016

Expresidentes que siguen en el gabinete Alain Berset 2018, 2023 Guy Parmelin 2021 Ignazio Cassis 2022 End of insertion





Expresidentes vivos en otros países Francia (presidente): Nicolas Sarkozy, François Hollande Estados Unidos (presidente): Jimmy Carter, Bill Clinton, George W Bush, Barack Obama, Donald Trump Alemania (canciller): Gerhard Schröder, Angela Merkel Gran Bretaña (primer ministro): John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss España (presidente de Gobierno): Felipe González, José Mª Aznar, Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy China (presidente): Hu Jintao Rusia (presidente): Vladimir Putin (desde su regreso al cargo), Dmitri Medvedev Italia (primer ministro): Arnaldo Forlani, Lamberto Dini, Massimo D'Alema, Giuliano Amato, Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi End of insertion

Adaptado del inglés por José M. Wolff

Mostrar más Mostrar más Suiza acepta el retiro de la mujer a los 65 años: votaciones del 25 de septiembre de 2022 Suiza acepta la reforma de las pensiones y rechaza abrogar dos impuestos a empresas y una iniciativa contra la cría intensiva de animales de granja.

Artículos citados Suiza acepta el retiro de la mujer a los 65 años: votaciones del 25 de septiembre de 2022

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI