Suiza descarta por ahora endurecer medidas anti-COVID

"Queremos evitar volver a medidas más restrictivas que las actuales y a nuevos ceses de actividades", dijo el ministro suizo de Salud, Alain Berset.

El ministro suizo de Salud, Alain Berset, descartó un endurecimiento de las medidas contra la COVID-19, a pesar del marcado aumento de infecciones. El jueves, más de 6 000 nuevos casos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas.

19 noviembre 2021

"Claramente nos enfrentamos a la quinta ola", señaló Berset en conferencia de prensa el jueves, luego de una reunión con miembros de la Conferencia de Directores Cantonales de Salud.

Advirtió que el personal sanitario en hospitales y domicilios está agotado y es inevitable un aumento de los ingresos hospitalarios durante los meses de invierno.

"Queremos evitar volver a medidas más restrictivas que las actuales y a nuevos ceses de actividades", dijo el también ministro del Interior.

La prioridad, subrayó, es la reducción del número de personas no vacunadas, con el fin de limitar la circulación del virus. El confinamiento de personas no vacunadas, como en Austria, no está en la agenda, agregó Berset.

Los datos sobre infecciones han aumentado considerablemente en las últimas semanas en Suiza, especialmente en el centro y este del país. El número de hospitalizaciones también se ha incrementado desde mediados de octubre, pero más lentamente. En cuidados intensivos, el aumento es solo moderado.

El jueves se notificaron 6 017 casos nuevos de coronavirus en Suiza en 24 horas, más o menos el mismo número que se registró hace un año, en el momento de mayor crecimiento de la segunda ola, de acuerdo con la Oficina Federal de Salud Pública.

Además, se reportaron nueve muertes y 69 hospitalizaciones adicionales. En los últimos 14 días, las infecciones por cada 100 000 habitantes llegaron a 564.

Por su parte, Lukas Engelberger, presidente de los directores cantonales de salud, advirtió que no se puede descartar un endurecimiento preciso de las medidas en determinados cantones, por ejemplo, en las residencias para personas mayores.

"Cada cantón debe asumir sus responsabilidades y aumentar la protección", precisó. "Veremos en los próximos días y semanas si la tasa de vacunación y las medidas tomadas serán suficientes para evitar sobrecargar el sistema de salud".

En otro tema, el comité de control de la Cámara baja absolvió al Gobierno de las acusaciones de mala gestión en torno a la vacuna Moderna.

El Gobierno actuó correctamente cuando negoció el suministro de la vacuna Moderna y rechazó una inversión financiera directa en la producción en una fábrica de biotecnología de Lonza en Suiza, precisó el comité parlamentario