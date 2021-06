Suiza prevé aligerar las restricciones para el turismo

El gobierno suizo evalúa la posibilidad de permitir más personas en una mesa en los restaurantes a finales de mes. Keystone / Ennio Leanza

El Gobierno quiere suavizar las restricciones de entrada al país a finales de junio y reducir las limitaciones en los restaurantes. Estas medidas se someterán a consulta y la decisión final se dará a conocer el próximo día 23.

"Estamos avanzando", declaró este viernes el presidente de Suiza, Guy Parmelin, a la prensa en Berna. "Podemos ver la luz al final del túnel".

El gobierno propone una nueva serie de medidas de flexibilización. Los turistas procedentes de países no miembros del espacio Schengen podrán entrar en Suiza a partir del 28 de junio sin necesidad de someterse a una prueba PCR, si están totalmente vacunados o se han recuperado de una infección por coronavirus.

El Consejo Federal (Ejecutivo) también quiere que se suprima el requisito de cuarentena para las personas procedentes del espacio Schengen. La prueba seguiría siendo obligatoria para las personas que no se hayan vacunado o que no puedan certificar haberse recuperado de un contagio. Los datos de contacto seguirían siendo necesarios solo para las personas que llegan por vía aérea y no para aquellas que lleguen en tren o en auto desde la zona Schengen.

Según el Gobierno, los controles de COVID en las fronteras suizas se centrarán únicamente en las personas procedentes de países donde se hayan registrado mutaciones preocupantes del virus.

Más medidas de reapertura

El gobierno también propone una larga lista de medidas, entre ellas la supresión de la obligación de llevar cubrebocas en público, en los centros de enseñanza secundaria superior y en el trabajo.

Propone que el aforo en los restaurantes aumente a partir del 28 de junio y que las discotecas y bares nocturnos puedan reabrir para las personas con certificados Covid. Los comercios, las áreas recreativas y los recintos deportivos también podrán aumentar su capacidad a partir del 28 de junio.

Estas medidas se someterán a consulta de las autoridades cantonales y la decisión final se anunciará el 23 de junio próximo.