Suiza exigirá test PCR para ingresar al país

A partir del 8 de febrero, los viajeros procedentes de países o zonas de alto riego de coronavirus, así como aquellos que lleguen a Suiza por vía aérea deberán presentar un test negativo PCR para ingresar al país, informaron este miércoles las autoridades federales.

También dieron a conocer adaptaciones en las normas relacionadas con la cuarentena y nuevas medidas para ampliar la aplicación de prueba de detección del coronavirus.

Las personas que lleguen a Suiza procedentes de un Estado o una zona con alto riesgo de infección deberán presentar una prueba PCR negativa establecida menos de 72 horas antes de su entrada. Como hasta ahora, deberán cumplir una cuarentena de días. Sin embargo, podrán suspenderla al séptimo día si se hacen una prueba de detección (rápida o PCR) y el resultado es negativo.

Aquellos que arriben a Suiza por vía aérea desde un Estado o zona que no presente un alto riesgo de infección también deben presentar una prueba PCR negativa. Los viajeros serán controlados antes de abordar el avión.

Registro de datos

También a partir del 8 de febrero, todas las personas que ingresen a Suiza por avión, barco, autobús o tren deberán rellenar un formulario electrónico de entrada. Esa obligatoriedad amplía la regla vigente que concierne solamente a las personas procedentes de un Estado o zona de riesgo.

El registro de esos datos, explicaron las autoridades, agilizará y simplificará el rastreo de la contaminación y permitirá interrumpir más rápidamente las cadenas de transmisión.

Adaptación de cuarentenas

Las reglas vigentes hasta ahora en materia de cuarentena establecen que toda persona que ha estado en contacto con alguien infectado debe guardar cuarentena durante 10 días. En adelante, la persona podrá abandonar la cuarentena antes de lo previsto con la aprobación de la autoridad cantonal competente si se realiza una prueba PCR o una prueba rápida de antígenos a partir del 7º día de la cuarentena y el resultado es negativo. Los costos del examen correrán a cargo del interesado.

Además, hasta el final de la cuarentena prevista (10º día), deberá llevar sistemáticamente una mascarilla y mantener una distancia de 1,5 m de otras personas, excepto cuando se encuentre en su alojamiento o lugar de hospedaje (hotel, apartamento de vacaciones). Si el resultado de la prueba es positivo, la persona debe ser puesta inmediatamente en aislamiento.

Pruebas de detección

Las autoridades suizas informaron igualmente que, en adelante, el Gobierno asumirá los costos de las pruebas de detección del coronavirus a personas asintomáticas, una medida que se aplica desde diciembre en hogares para mayores y escuelas, por ejemplo, y que será generalizada.

Lo anterior en virtud de que se estima que la mitad de los contagios proceden de personas que están infectadas pero que no lo advierten porque no tienen síntomas. Los resultados negativos de esas pruebas rápidas no tendrán que ser notificados, pero si el resultado es positivo, la persona deberá realizarse una prueba de PCR e informar sobre el resultado.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la estrategia de cribado ampliada permitirá identificar y contener los brotes locales de infección, especialmente en las escuelas, “lo que es aún más importante cuanto que las nuevas variantes más contagiosas del coronavirus se están extendiendo en Suiza”.

Aplicación de multas

A partir del 1 de febrero de 2021, las violaciones de determinadas medidas de lucha contra la epidemia estarán explícitamente tipificadas como delitos y, por tanto, podrán ser sancionadas con multas. Dependiendo de la infracción, las multas oscilarán entre 50 y 200 francos y se impondrán a las personas que, por ejemplo, no lleven mascarilla en el transporte público, en las estaciones de tren, en las paradas de los transportes públicos, así como delante y al interior de instalaciones de acceso público.

La participación en eventos no autorizados o la organización de un evento privado prohibido también podrán ser sancionadas.

Vacunas en farmacias

A partir del 1 de febrero, la Confederación también cubrirá el costo de las vacunas en las farmacias en las mismas condiciones que las vacunas en los centros previstos para el caso. Los cantones podrán así integrar las farmacias a su sistema de vacunación.

El número de infecciones disminuye lentamente en Suiza, el decremento es más pronunciado en lo que atañe a las hospitalizaciones y los decesos, pero la presión sobre las unidades de cuidados intensivos es todavía alta. La proporción de nuevas variantes en los resultados positivos sigue duplicándose cada semana.