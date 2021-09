Suiza no ampliará por ahora exigencia de certificado COVID-19

El Gobierno suizo busca estumilar los viajes a ciudades y el turismo de negocios. Keystone/Elia Bianchi

Aunque el número de hospitalizaciones sigue alto en Suiza, no se ha incrementado en las últimas dos semanas, por ello, las autoridades no ampliarán por ahora la exigencia del certificado COVID-19.

01 septiembre 2021

Por otra parte, el ministro de Economía, Guy Parmelin, anunció un programa de 60 millones francos para ayudar al turismo suizo a recuperarse de los efectos de la pandemia.

Merced al apoyo recibido por la propuesta de extensión del certificado de vacunación, “si se hace necesaria la aplicación de medidas para descargar a los hospitales, el Consejo Federal [Gobierno] podrá decretarlas sin demora”, precisaron las autoridades en un comunicado divulgado este miércoles.

Sometida a consulta hace una semana, la medida recibió el aval de los cantones y será aplicable en caso necesario. La idea es evitar una sobrecarga de los hospitales, así como la imposición del cese de actividades sociales y económicas, ha explicado reiteradamente el Gobierno.

Por ahora, “la dinámica de la pandemia se ha atenuado”, aunque la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos se mantiene elevada y diversos nosocomios han debido posponer algunas intervenciones no urgentes.

Dinámica impredecible

La evolución de la pandemia es difícil de predecir: “la circulación del virus podría aumentar nuevamente si las temperaturas bajan y las personas se reúnen más en interiores”. Sin embargo, puntualizó el Gobierno, también podría perdurar la situación actual de estabilidad.

Otro factor importante evocado por las autoridades es la tasa de vacunación. En los últimos días, indicó, ha subido nuevamente y el riesgo de contagio y de enfermarse es menor para las personas vacunadas. “Vacunarse permite preservar las capacidades de los hospitales y proteger a aquellas y aquellos que no están vacunados”.

Además de los cantones, diversos sectores políticos y sociales dieron su apoyo a la propuesta de ampliar la exigencia del certificado COVID; sin embargo, también hay organizaciones que se oponen, en particular, a su inclusión en los planes de protección de las empresas.

“Gracias a la consulta, el Consejo Federal puede actuar rápidamente si la situación lo exige. Para ello, procederá a una evaluación global de la situación, teniendo en cuenta el número de hospitalizaciones, de casos y la dinámica de la contaminación”.

La extensión del certificado COVID-19, recordó el Gobierno, tiende a evitar ceses de actividades y a limitar al mínimo las restricciones en la vida social y económica.

La consulta concernió la obligación de presentar un certificado para todos los espacios interiores de restaurantes, bares y lugares culturales y de ocio (museos, zoológicos, gimnasios, piscinas, cines, etc.), así como para eventos celebrados en sitios cerrados (conciertos, representaciones teatrales, eventos deportivos, bodas, etc.). Para los espacios exteriores no está prevista ninguna obligación.

Cabe recordar que el certificado COVID-19 documenta la vacunación, la recuperación del coronavirus o una prueba negativa del portador. Es exigido actualmente en discotecas y salas de baile. La obligatoriedad excluye a los menores de 16 años.

Apoyo al turismo

Guy Parmelin, ministro de Economía y presidente en turno de la Confederación Suiza, anunció este miércoles un paquete de 60 millones en apoyo del sector turismo, el cual debe ser aprobado por el Parlamento.

Precisó que el capital podría contribuir a atraer visitantes extranjeros e impulsar el turismo de negocios.

“Este sector ha sufrido particularmente el impacto de la pandemia”, subrayó en conferencia de prensa.

La idea, explicó, es promover formas sustentables de turismo y estimular proyectos innovadores en lugar de atraer grandes grupos de visitantes que se quedan en Suiza por un corto espacio de tiempo.