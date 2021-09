Suiza revisa el certificado de vacunación con AstraZeneca

Keystone / Valentin Flauraud

Miles de personas -suizos residentes en el extranjero, trabajadores transfronterizos, diplomáticos- se enfrentan a un problema debido a la ampliación, en Suiza, del requisito de disponer de un certificado de vacunación. Pueden estar vacunadas, pero carecen de un certificado COVID. El Gobierno federal tiene que actuar.

Este contenido fue publicado el 01 septiembre 2021 - 10:06

Sabine Gorgé, SRF y Balz Rigendinger, swissinfo.ch

La vacuna COVID de AstraZeneca se utiliza en 181 países. En todos los países vecinos de Suiza se ha empleado también esta vacuna. Muchos suizos y suizas residentes en el extranjero se han vacunado con AstraZeneca. En Suiza, sin embargo, esto puede generar algún problema.



Por ejemplo, una suiza residente en Jordania se quedó asombrada cuando regresó hace poco a su patria -tras haberse vacunado dos veces con AstraZeneca en Jordania- y solicitó un certificado COVID, pero no se lo dieron. El motivo aducido fue que estaba vacunada con AstraZeneca. Para esa persona esto significa que si quiere asistir a cualquier evento importante tendrá que someterse a un test a pesar de estar vacunada, y además a partir del 1 de octubre será necesario pagar esa prueba.

Consecuencias absurdas

Con la ampliación del requisito de presentar un certificado, que es posible que se exija a partir de octubre en restaurantes, cines o incluso en el transporte público, el problema se agrava, y la mujer residente en Jordania no será ya un caso aislado en absoluto. Hay miles de afectados: trabajadores transfronterizos, corresponsales, diplomáticos y suizos del extranjero. Franz Muheim es uno de ellos: este físico suizo vive en Escocia y da clases en una universidad. Sin embargo, actualmente se encuentra trabajando en el CERN de Ginebra. Muheim, que se ha vacunado dos veces con AstraZeneca, forma también parte del Comité de la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE). Y manifiesta su malestar: "El virus no se detiene en las fronteras, y eso también debería tenerse en cuenta en el certificado".

Cuando trabaja en el CERN, Muheim se encuentra muy cerca de la frontera con Francia. Si quiere comer en un restaurante del país galo, no le es posible. Porque para eso en Francia se necesita presentar un certificado, uno reconocido. Y aquí es donde la situación se vuelve absurda: el certificado suizo sería suficiente en Francia. Pero Muheim tiene un certificado escocés, que no es válido para Francia -aunque Francia haya reconocido la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, Franz Muheim no puede conseguir el certificado suizo porque se ha vacunado con AstraZeneca.

¿Vacunarse cuatro veces para un certificado?

Pero eso no es todo. En el CERN, Muheim trabaja con colegas rusos y chinos que se han vacunado con Sputnik y Sinovac. Hoy, en broma, se refieren a sí mismos como 4V: cuatro veces vacunados. Esto se debe a que en Suiza tuvieron que ponerse dos dosis de vacunas más para poder obtener el certificado suizo, es decir, solo para tener libertad de circulación, o dicho de otra manera, para hacer un servicio a la burocracia.

¿Vacunarse cuatro veces porque la autoridad reguladora suiza Swissmedic aún no ha aprobado la vacuna de AstraZeneca? Para Franz Muheim, eso está fuera de discusión por principio. La propia OMS desaconseja la combinación de vacunas. No porque vaya a hacer ningún daño. Al contrario, según algunos estudiosEnlace externo, una combinación de vacunas de vectores vitales como la de AstraZeneca y vacunas de ARN mensajero como la de Biotech o Moderna podría incluso reforzar la respuesta inmunitaria. Sin embargo, muchas personas siguen sin tener acceso a una vacuna inicial en la pandemia de COVID-19. Las vacunaciones múltiples en los países ricos no tienen mucha eficacia.

Las autoridades federales ofrecen la perspectiva de una solución

Al parecer, la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP) ha reconocido el problema y se apresta a reaccionar. En respuesta a una pregunta de SWI swissinfo.ch, la OFSP señala: "La Confederación está examinando soluciones para la emisión de certificados para las personas que fueron vacunadas con AstraZeneca en un tercer país, como parte de la posible ampliación del requisito de tener un certificado".

Sin embargo, todavía no hay certificados COVID suizos para las personas que han sido vacunadas con Sputnik, Sinopharm o Sinovac. Estas vacunas tampoco están autorizadas en este país.

Ventajas para los vacunados de la UE

De todos modos, la práctica actual ya ha puesto en aprietos al ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis. El 1 de agosto intentó explicar el asunto a los suizos residentes en Tailandia, afirmando:"Toda Europa ha sido vacunada con AstraZeneca. El hecho de que aún no la hayamos aprobado en Suiza no significa que la vacuna no sea buena. Una vacuna de AstraZeneca es válida para entrar en Suiza". Pero esto no hay que confundirlo "con el certificado COVID". Esa ya es otra historia. Según Cassis, existe en ese caso un "problema de compatibilidad".

Hasta ahora, cualquiera que se haya vacunado con AstraZeneca en un país de la Unión Europea o del Acuerdo Schengen y luego haya llegado a Suiza con un certificado COVID expedido por la UE ha tenido suerte. Es algo que ya está reconocido en Suiza, con o sin AstraZeneca. Pero ilustra lo atrasado que está el reconocimiento suizo de la vacuna.

Por ello, el 20 de agosto, el Parlamento de los suizos y suizas en el Extranjero exigió en una resolución que el Gobierno federal reconozca inmediatamente al menos las vacunas que ya han recibido el sello de aprobación de la OMS. Además, exigen que el "Decreto COVID se complete incorporando el reconocimiento de la equivalencia de un certificado expedido por terceros países”.

El diputado del Partido Liberal Radical (PLR, derecha liberal), Laurent Wehrli, que al igual que Muheim forma parte del Comité de la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE), está dispuesto a llevar esa reivindicación al Consejo Nacional (cámara baja del Parlamento) en la sesión de otoño. "Espero que el problema esté resuelto a mediados de septiembre.

