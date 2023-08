Voces suizas en México: “Queremos representación y equidad”

Thomas Nett, Carlos Jäger, Marc Wehmeijer, Juan Pablo Saavedra, Anette Wittwer, Gabriel Kruell, Philippe Huguenin y Valter Wernli (de izquierda a derecha) participaron en nuestro debate en la Ciudad de México. swissinfo.ch

“Fuera de Europa existimos y tenemos una visión de Suiza que deben conocer en Berna”, coinciden ocho personas suizas que viven en México, al emitir su mensaje a la esfera política helvética en año electoral.

“Estamos aquí y queremos participar. Para nosotros, que nos sentimos un poco extranjeros en Suiza por vivir fuera, poder participar en las decisiones políticas nos permite sentirnos más cerca de nuestro país", indica Carlos Jäger, suizo-mexicano nacido en Coira y hoy residente en la capital mexicana. Como muchas y muchos suizos que viven en el extranjero, el consultor independiente sigue con interés la situación en Suiza y considera importante poder opinar en las votaciones y en las elecciones federales.

Con vistas a las próximas elecciones del 22 de octubre de 2023 -en las que la ciudadanía está llamada a renovar escaños en las dos cámaras del Parlamento de Suiza - SWI swissinfo.ch se reunió en la Ciudad de México con ocho miembros de la comunidad suiza allí, para conocer sus expectativas y principales exigencias para aquellas y aquellos que pretenden ocupar un curul en la Asamblea Federal, con sede en Berna.

"Algo fundamental para nosotros es tener igualdad de trato con relación a las y los compatriotas que viven en Suiza. Y esto también se aplica a la posibilidad de emitir nuestro voto", indica, por su parte el abogado suizo-mexicano Juan Pablo Saavedra. "A veces, el material de votación ni siquiera nos llega o llega demasiado tarde y no queda tiempo suficiente para devolverlo".

"Sabemos desde hace tiempo que la vía postal tradicional no funciona. Es un problema que existe desde hace años y no se entiende por qué aún no se ha encontrado una solución", ahonda Jäger. "Se trata de un derecho, de un mandato legal. Si tenemos este derecho democrático de participar en las votaciones y en las elecciones federales, no se puede seguir simulando un voto que no funciona, actuar como si fuera un favor que se nos hace."

Los compatriotas reunidos en la Ciudad de México no entienden por qué siguen esperando el voto electrónico, que ya ha sido prometido por muchos en el Gobierno. 'Suiza tiene muchos medios, incluso tecnológicos, y también hay una confianza en las instituciones, que falta en otros países, como México. Todo esto debería hacer posible la implantación del voto electrónico", afirma Jäger. Una opinión respaldada por unanimidad en nuestra mesa de debate.

“Los temas fundamentales que nos interesan son la democracia y la igualdad. La igualdad es un principio fundamental en la democracia y en los derechos humanos”, menciona Philippe Huguenin, experto suizo en Derecho Internacional Humanitario. Tomemos el ejemplo de la votación sobre la reforma del seguro para la edad del retiro, aprobada en votaciones el año pasado y que eleva la edad del retiro para las mujeres de 64 a 65 años de edad. Cuestiones como ésta nos afectan y no podemos votar al respecto”.

Para que las y los políticos suizos comprendan la importancia del voto electrónico, resulta fundamental que la comunidad suiza tenga el derecho a una circunscripción propia para estar directamente representada en el Legislativo, subraya Philippe Huguenin. Muchos jóvenes suizos residentes en el extranjero que desean regresar a su patria se enfrentan a grandes dificultades para encontrar trabajo, Pocos en el Parlamento son conscientes de estos problemas. “Esto se debe a que nos encontramos fuera del debate parlamentario porque no tenemos una propia representación política. Suiza es el país más democrático del mundo que conozco, pero no en este asunto. Deberíamos colmar esta laguna al crear una circunscripción electoral", sugiere Huguenin, jubilado hoy y otrora delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Las y los suizos residentes en el extranjero corresponden al 10% de la población que vive en Suiza. Si aplicamos los principios de concordancia y representación popular, entonces deberíamos tener un 10% de parlamentarios que nos representaran en Berna. O aunque sea sólo el 1% si algunos argumentaran que vivimos en el extranjero y no contribuimos tanto a la economía suiza como los que viven en casa", acentúa al respecto el empresario suizo Thomas Nett.

“Suiza es un país muy avanzado, bien organizado, progresista y respetado. Sin embargo, tiene tendencia a mirar demasiado hacia dentro y, por tanto, le vendría bien estar representada en el Parlamento por alguien que también mire las cosas desde fuera", considera Nett, al frente de una consultoría dedicada al sector biofarmaceútico y miembro activo de la Cámara de Comercio Suizo-Mexicana. Nett, egresado de la Universidad de San Gallen, también lamenta que no haya enlaces firmes entre la diáspora suiza, especialmente sus jóvenes, y las escuelas de todos los niveles en Suiza.

Muchos parlamentarios suizos carecen de una visión de lo que es realmente la emigración suiza hoy, opina Gabriel Kruell, profesor universitario originario del Tesino. "He escuchado los mensajes de muchos políticos de diversos partidos y tengo la impresión de que para ellos la comunidad suiza en el mundo sólo está en los países vecinos al país alpino. Está claro que la emigración ya no se parece a la de principios del siglo pasado, pero no se compone sólo de personas que van a trabajar o estudiar durante un breve periodo a Francia o Alemania y luego regresan', afirma.

“Hay otros tipos de migración y creo que es importante que los políticos suizos se den cuenta de la gran diversidad de la diáspora suiza", añade el emigrante suizo. En su opinión, el

"El potencial de la comunidad suiza en el mundo está desaprovechado", lamenta Marc Wehmeijer. “Habría mucha más conexión, mucha más interacción entre nosotros y la gente en Suiza, si hubiera representación política, en el mejor de los casos, o incluso si hubiera al menos un canal, un punto de acceso directo, por ejemplo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para los miembros de la diáspora que quieran plantear reivindicaciones o proponer iniciativas que puedan generar un impacto positivo en la propia Suiza”.

Marc Wehmeijer retoma el asunto del acceso a la educación de las generaciones jóvenes que cursan estudios en alguno de los tres campus del Colegio Suizo de México. "Creo que este tema es otro más que resulta una posibilidad perdida. Allá en Suiza, estamos interesados en estos alumnos que ya han sido formados desde los tres o cuatro años hasta los 19 o 20 años de edad, con el sistema educativo helvético y que se acoplarían muy bien para continuar sus estudios o su vida laboral allá, pero no existe ni un sistema de becas ni una plataforma donde alguien pueda solicitar una para continuar con su formación académica en Suiza.

Hay muchos ámbitos en los que las y los ciudadanos suizos en el mundo podrían aportar iniciativas, poniendo en práctica la experiencia, la perspectiva y los conocimientos helvéticos, coincide Valter Wernli, dedicado a temas de derechos humanos e integrante de una red ciudadana anticorrupción en el Estado de México.

Los ocho miembros de la Quinta Suiza en México citan numerosas iniciativas que han lanzado o promueven en México en los ámbitos económico, social, cultural, educacional o de derechos humanos. Es el caso de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria que contribuye a plantear temas que funcionan en Suiza, como la educación dual; la Embajada de Suiza en México, misma que nos apoyó con la convocatoria de participantes a este debate; y el Colegio Suizo de México, la principal institución educativa helvética en el mundo.

“Debemos empezar con la concientización del aporte de la diáspora suiza, con la generación de plataformas y la interacción y establecer esa esperada representación en Suiza de las y los suizos en el mundo, porque al revés ya la tenemos”, agrega Wehmeijer.

En respuesta, Annette Wittwer, que hasta este verano fungió como agregada política en la Embajada de Suiza y que participó en el debate a título personal, sugirió desarrollar la idea de una base de datos de la comunidad suiza en México, para que aquellas personas que lo deseen, puedan informar de sus campos de interés y actividades para así poder conectarlos entre sí.

Una red que incluso SWI swissinfo.ch podría también respaldar, no solo en México, sino en toda Latinoamérica.

Sobre los temas que interesan nuestras y nuestros interlocutores, destaca, además de la educación y el intercambio en todos los ámbitos entre México y Suiza, la defensa de la equidad a todos nivel y en todos los sectores y el cuidado del medio ambiente, como nos indica Ivette Wittwer, joven especialista en relaciones internacionales y la única partícipe mujer en el debate que realizamos en la capital de México, país que alberga en sus fronteras a más de 5000 ciudadanas y ciudadanos con la nacionalidad suiza. Nuestro agradecimiento a cada uno de nuestros ocho participantes.





