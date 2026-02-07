Polonia activó defensas aéreas con apoyo de la OTAN durante bombardeo ruso a Ucrania

Berlín, 7 de feb (EFE).- El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia (RSZ) informó de que durante el ataque de Rusia contra Ucrania en la noche del viernes a este sábado se activaron sistemas de defensa antiaéreos, apoyados con aviones de la OTAN presentes en el flanco oriental de la Alianza Atlántica.

«Informamos de que no se han observado violaciones del espacio aéreo de la República de Polonia», señaló en su cuenta de X el RSZ, que indicó que operativos de la aviación militar realizaron maniobras en el cielo polaco «relacionadas con los ataques de la Federación Rusa contra Ucrania».

Terminadas esas labores de vigilancia, «los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento radar activados han vuelto a su actividad operativa habitual», agregó el mensaje castrense polaco.

El RSZ agradeció a la Fuerza Aérea de Alemania y a las Fuerzas Armadas Holandesas, activas en la vigilancia del espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, «haber contribuido a «garantizar la seguridad en el cielo polaco».

Este sábado, las autoridades de Kiev denunciaron un nuevo ataque masivo de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana. EFE

smm/rml