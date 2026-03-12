Polonia acusa a Irán de un ciberataque contra su sector nuclear

2 minutos

Cracovia (Polonia), 12 mar (EFE).- El ministro polaco de Digitalización, Krzysztof Gawkowski, informó este jueves sobre un ataque cibernético contra la Agencia Nuclear Polaca (NCBJ), y afirmó que «hay muchas pruebas de que ocurrió desde territorio iraní».

Según explicó el ministro en una rueda de prensa en Varsovia, la agresión tuvo lugar «hace pocos días», no alcanzó la magnitud prevista por los atacantes y «el intento de vulnerar la seguridad fue neutralizado».

«La identificación inicial de los vectores de entrada, es decir, los lugares desde los que se lanzaron los ataques, está vinculada a Irán», afirmó el ministro, quien añadió que existe la posibilidad de que los atacantes hayan utilizado técnicas para ocultar su ubicación real.

«Una vez que la información final esté disponible y los servicios la verifiquen, la verificaremos, pero hay muchas pruebas de que ocurrió desde territorio iraní», abundó.

Gawkowski enfatizó que la situación «está bajo control» y que el centro afectado «es seguro», mientras los servicios de inteligencia y expertos en ciberseguridad continúan analizando el incidente.

El 27 de febrero, Gawkowski anunció en un mensaje en la plataforma X el fortalecimiento de la vigilancia contra ciberataques en Polonia ante posibles amenazas y desinformación por la guerra contra Irán en Oriente Medio, y dijo que «la seguridad en de las redes es una absoluta prioridad».

Gawkowski añadió en una publicación en la plataforma X que todos los procedimientos de la Agencia Nuclear estaban activos y que el incidente se está coordinando con el Ministerio de Energía.

«Se está realizando un análisis exhaustivo del incidente», escribió el responsable de Digitalización polaco.

En declaraciones recientes, el ministro Gawkowski aseguró que Polonia registró entre 2.000 y 3.000 ciberataques diarios durante 2025, un 53 % más que el año anterior, y que la mayoría de ellos se dirigieron contra infraestructuras críticas.

En los primeros meses de 2026, el gobierno polaco registró un 30 % más de ataques que en 2025. EFE

