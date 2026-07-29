Polonia advierte sobre la nueva ley rusa que justifica intervenciones en otros países

Compartir

2 minutos

Cracovia (Polonia), 29 jul (EFE).- El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, advirtió este miércoles sobre la nueva ley rusa que justifica intervenciones del Ejército fuera del país para defender los derechos culturales y lingüísticos de ciudadanos rusos en otros territorios y alertó de que puede acarrear una «intensificación progresiva» de las provocaciones de Moscú.

El ministro recordó hoy en declaraciones a la emisora de radio RMF24 que «en las últimas dos semanas (…) se interceptó a tres aviones militares rusos en el Báltico» y que recientemente «se derribó a tres drones rusos en territorio rumano», y afirmó que «esta situación tiene lugar después de que la Duma modificase la ley hace dos meses».

Según la normativa, «Rusia puede intervenir si se ven amenazados los derechos de los ciudadanos rusos en otros países, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión», recordó Kosiniak-Kamysz.

El titular polaco de Defensa añadió que «ahora las autoridades rusas afirman que, en los países bálticos, se ven amenazados los derechos de los ciudadanos a representar su cultura y su idioma», por lo que, aseguró, «todo se está intensificando gradualmente y Rusia está escalando sus amenazas poco a poco, intensificando las acciones de distracción, las acciones provocadoras y la propaganda».

Sobre la naturaleza de esta amenaza contra Polonia, el ministro aclaró que «no se prevé un ataque convencional inminente» o «a gran escala, como el que se hizo contra Ucrania al comienzo de la guerra; no habrá columnas de tanques dirigiéndose hacia Varsovia», pero alertó sobre «el uso de drones ucranianos capturados por Rusia» y reutilizados para perpetrar ataques de falsa bandera».

La semana pasada, el ministro de Defensa polaco declaró, tras una reunión del Comité de Seguridad Nacional, que Moscú tiene en su poder «muchos drones» incautados a Kiev y explicó que «Rusia podría utilizarlos de forma provocadora contra el flanco oriental de la OTAN, contra los países bálticos, Finlandia, Rumanía, e incluso contra Polonia».

Kosiniak-Kamysz subrayó que ante un ataque de ese tipo se debería activar «la aplicación de los artículos 4 y 5 (de la Alianza Atlántica), que implican el uso extremo de la fuerza y todos los medios por parte de todos los Estados miembros».

«Nosotros estamos obligados a hacerlo y esperamos que se cumplan estos compromisos con nosotros», añadió. EFE

mag/rz/mra