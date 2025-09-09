Polonia celebra ser el mayor receptor de fondo de Defensa europeo SAFE con 43.700 millones

Cracovia (Polonia), 9 sep (EFE).- El titular de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificó este martes de «gran éxito» el anuncio de la Comisión Europea (CE) de asignar a Polonia 43.700 millones de euros para inversiones en el programa europeo SAFE, por lo que Varsovia será la mayor receptora de estos fondos comunitarios.

Kosiniak-Kamysz señaló en X que el dinero permitirá «la garantía de nuevas inversiones en la seguridad y el desarrollo de la industria armamentística polaca» y el «fortalecimiento de capacidades militares clave como la defensa aérea y antimisiles, sistemas de artillería, así como la adquisición de municiones, drones y sistemas antidrones».

La asignación de estos 43.700 millones de euros en préstamos a bajo interés a Polonia, que había solicitado 45.000 millones, la sitúa notablemente por delante de otros grandes beneficiarios como Rumanía (16.700 millones de euros) y Francia y Hungría (ambos con 16.200 millones de euros).

El comisario de Presupuesto, el polaco Piotr Serafin, destacó las condiciones excepcionalmente favorables de los préstamos SAFE, que incluyen «un período de amortización hasta 2070» y una gracia de diez años en la que sólo se pagan intereses, un producto «inaccesible en el mercado» financiero para cualquier Estado miembro.

El SAFE, siglas inglesas de ‘Security Action for Europe’ o «Acción de seguridad para Europa», es un plan para distribuir unos 150.000 millones de euros entre 19 Estados miembros de la UE para impulsar la industria de armamento, tecnología militar y potenciar el uso dual (civil y militar) de infraestructuras.

El programa SAFE fue establecido durante la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea y se enmarca en la iniciativa «ReArm Europe» para el rearme del viejo continente, como respuesta al desarrollo del potencial militar de Rusia.

Uno de los objetivos del SAFE es orientar las compras de armas de países europeos hacia la industria de la UE para reducir costes y la dependencia externa.

Los estados miembros tienen hasta finales de noviembre de 2025 para presentar sus planes de inversión, con los primeros desembolsos previstos para principios de 2026. EFE

