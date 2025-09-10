Polonia cita al encargado de negocios ruso por la incursión de drones en cielo polaco
Moscú, 10 sep (EFE).- El ministerio de Exteriores de Polonia citó hoy al encargado de negocios de Rusia, Andréi Ordash, por la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, informó la agencia RIA Novosti.
Ordash aseguró a la agencia RIA Nóvosti que las acusaciones surgidas de dicha incursión son «infundadas» y que Varsovia «no ha presentado ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso». EFE
