Polonia convoca al embajador ucraniano en protesta por polémico nombre de unidad militar

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Cracovia (Polonia), 29 may (EFE).- El Gobierno de Polonia ha convocado este viernes al embajador de Ucrania, Vasil Bodnar, para protestar por la decisión de Kiev de nombrar a una unidad militar en honor de una milicia responsable de la muerte de miles de polacos en la Segunda Guerra Mundial, según informó el primer ministro, Donald Tusk.

En declaraciones a los medios desde el Sejm o Parlamento, Tusk dijo que el Gobierno polaco ha reaccionado así al decreto presidencial firmado por el dirigente ucraniano Volodímir Zelenski que otorga el nombre de «Héroes de la UPA» al Centro Especial de Operaciones «Norte» del Ejército ucraniano.

«Tenemos algunos problemas entre nosotros, pero no puede haber hostilidad o emociones negativas, porque tenemos un mismo adversario», afirmó Tusk, en alusión a Rusia.

Poco antes, el presidente polaco, Karol Nawrocki, había pedido que se le retirase a Zelenski la máxima condecoración del Estado polaco, la Orden del Águila Blanca, que le fue otorgada en diciembre del año pasado.

Nawrocki calificó el decreto de «vergonzoso» y afirmó que «Zelenski ha demostrado que Ucrania, con la glorificación de los bandidos y asesinos de la UPA, no está preparada para formar parte de la familia europea».

Por otra parte, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, fue contundente al calificar la decisión ucraniana como «un golpe a la esperanza de que las heridas se cicatricen y se viva en la verdad histórica».

La controversia estalló a raíz del decreto presidencial firmado por Zelenski el pasado 26 de mayo, que otorga el nombre de «Héroes de la UPA» a una unidad de élite ucraniana

Según el documento, la medidas del citado decreto tienen como objetivo «restaurar las tradiciones históricas del Ejército nacional» y «reconocer las acciones de la unidad en la defensa de la soberanía ucraniana».

El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) era una milicia que luchó en Polonia tanto contra la Alemania nazi como contra la Unión Soviética, y a la que se relaciona con la masacre de alrededor de 100.000 civiles polacos en 1943.

En cambio, para la parte ucraniana, los hechos en cuestión suelen verse como el resultado de un conflicto armado en el que ambas partes fueron responsables. EFE

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