Polonia creará nuevo cuerpo de reservistas civiles para alcanzar cifra de 500.000 soldados

2 minutos

Cracovia (Polonia), 9 feb (EFE) – El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció este lunes la creación de una cuerpo de reserva militar de alta disponibilidad que estará compuesta por voluntarios entrenados de manera permanente y que permitirá movilizar, en caso de guerra, a un total de 500.000 efectivos.

En una rueda de prensa en Varsovia, el ministro explicó que, además de pagar a los voluntarios por cada día que participen en los entrenamientos, se les compensará económicamente por el hecho de mantenerse en estado de disponibilidad y listos para una movilización rápida.

Los reservistas recibirán entrenamiento permanente, con un mínimo de ocho días al año, y tendrán acceso a cursos de ciberseguridad, medicina y comunicaciones.

Además, se crearán escuelas de cadetes en las que personas sin carrera militar previa puedan alcanzar el rango de subteniente de la reserva mediante un proceso de formación de tres años.

Los civiles que decidan formar parte de este nuevo cuerpo podrán elegir tanto las fechas de sus entrenamientos como la unidad militar específica en la que deseen servir, mientras que las empresas para las que trabajen serán compensadas por el Estado.

El ministro Kosiniak-Kamysz explicó que esta medida forma parte del programa «En Alerta», que también incluye el entrenamiento puntual para civiles de 18 a 60 años en áreas como medicina, supervivencia, tiro o defensa personal.

Según el ministro, de los 18.000 polacos que se inscribieron en este programa el año pasado,16.000 superaron con éxito los cursos.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, aseguró en agosto de 2025 que era «urgente para la seguridad del país» alcanzar la cifra de 500.000 soldados y destinar el 5 % del producto interior bruto (PIB) a Defensa para «convertir a Polonia en la mayor potencia de la OTAN en Europa» y «ser un país fuerte y seguro».

Polonia prevé profesionalizar a 200.000 reservistas para el año 2039 entre los civiles entrenados puntualmente y los que cuenten formación cíclica, como los del nuevo cuerpo de reservistas de alta disponibilidad. EFE

mag/cph/fpa