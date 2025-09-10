The Swiss voice in the world since 1935

Polonia da por terminado el operativo tras violar drones rusos su espacio aéreo

Cracovia (Polonia), 10 sep (EFE).- La operación en la que el Ejército polaco utilizó armas para derribar a varios drones rusos y que duró toda la madrugada se ha dado por terminada cerca de las 06.00 GMT, según informó el Mando Operativo.

«Las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido», dijo el Mando operativo en un mensaje en X.

Polonia denunció este miércoles un «acto de agresión» tras la violación de su espacio aéreo «sin precedentes» de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional. EFE

