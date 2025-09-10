Polonia denuncia un «acto de agresión» ruso tras violar con drones su espacio aéreo
Cracovia (Polonia), 10 sep (EFE).- Polonia denunció este miércoles un «ataque» y acto de agresión» tras la violación de su espacio aéreo «sin precedentes» de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.
«Como consecuencia del ataque perpetrado hoy por la Federación Rusa en territorio ucraniano, se ha producido una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de objetos similares a drones. Se trata de un acto de agresión que ha supuesto una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos», señaló el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas en la red social X. EFE
