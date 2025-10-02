Polonia denuncia un incidente con un buque ruso cerca de un gasoducto en el mar Báltico

The Swiss voice in the world since 1935
Cracovia (Polonia), 2 oct (EFE) – Las autoridades polacas informaron este jueves de un incidente con un buque ruso que permaneció en las inmediaciones de un gasoducto en las aguas del mar Báltico, cerca del puerto de Szczecin, en el norte de Polonia.

Karolina Gałecka, portavoz del ministerio del Interior, informó en una rueda de prensa en Varsovia de que «la Guardia Fronteriza, utilizando sus sistemas de vigilancia, detectó un barco ruso», que «permaneció sin rumbo fijo, durante unos 20 minutos, a aproximadamente 300 metros del gasoducto conectado con la plataforma del puerto».

Según la portavoz, que no especificó la ubicación exacta, la Guardia Fronteriza contactó al buque por radio y le ordenó «abandonar inmediatamente la zona del oleoducto», orden que fue acatada por el buque ruso.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, también hizo referencia al incidente desde Copenhague, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) acogida por la capital danesa.

«He recibido un mensaje de Varsovia. Tenemos otro incidente cerca de Szczecin, en el puerto» dijo Tusk.

«Tenemos nuevos incidentes en nuestra región y en el mar Báltico cada semana, casi a diario», enfatizó.

El jefe del Gobierno polaco añadió que «hace dos días hubo un incidente cerca de nuestra plataforma Petrobaltic y nuestro gasoducto», y comparó estas acciones con «las provocaciones en la frontera con Bielorrusia».

Por su parte, la portavoz de la Autoridad Portuaria de Szczecin y Świnoujście, Weronika Gocłowska, aseguró que los puertos «están protegidos y monitoreados las 24 horas del día».

«En el terreno del puerto en Szczecin o en Świnoujście no se han registrado incidentes en los últimos días», subrayó Gocłowska.

En Świnoujście está la mayor terminal de gas natural licuado (GNL) de Polonia, dedicada a importar y regasificar GNL para reforzar la seguridad energética del país y la región. EFE

