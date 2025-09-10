Polonia derriba «objetos hostiles» en su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania

afp_tickers

Polonia denunció el miércoles un «acto de agresión» y anunció que derribó «objetos hostiles» que violaron su espacio aéreo durante un ataque ruso contra Ucrania, algo inédito para ese país miembro de la OTAN desde el inicio del conflicto.

Varsovia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev desde el inicio de la invasión rusa hace tres años y medio: acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental a Ucrania.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informó en la red social X que aeronaves del país y de sus aliados «utilizaron sus armas contra los objetos hostiles» y que el gobierno está «en constante contacto» con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El centro de mando de las fuerzas armadas de Polonia había informado poco antes que su espacio aéreo «fue violado repetidamente por drones» durante «el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano».

«Se trata de un acto de agresión que ha creado una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos», añadió.

Las fuerzas armadas polacas dijeron que detectaron con radares «más de diez objetos y, en el caso de aquellos que podían representar una amenaza, el comandante operativo (…) tomó la decisión de neutralizarlos».

«Algunos drones que penetraron en nuestro espacio aéreo fueron derribados», detallaron.

Los objetos abatidos estaban siendo localizados, indicó la misma fuente, sin precisar su número.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que había «informado al secretario general de la OTAN (Mark Rutte,) de la situación actual» y de las medidas tomadas.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, reaccionó en X diciendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, «no deja de intensificar y ampliar su guerra y de poner a prueba a Occidente».

«Una respuesta débil hoy solo provocará más a Rusia, y los misiles y drones rusos volarán entonces aún más lejos de Europa», advirtió.

– Espacio aéreo cerrado –

El principal aeropuerto de Varsovia, Chopin, no estaba operativo el miércoles por la mañana.

«Debido a las medidas adoptadas por los servicios del Estado y el ejército para garantizar la seguridad, el espacio aéreo sobre una parte del país, incluido el aeropuerto Chopin, ha sido cerrado temporalmente, anunció la terminal aérea en un comunicado.

«El aeropuerto permanece abierto, pero actualmente no se realizan operaciones de vuelo», añadió.

La supuesta incursión se produce un día después de que el recién elegido presidente nacionalista de Polonia, Karol Nawrocki, advirtiera también que Putin está dispuesto a invadir más países tras su guerra en Ucrania.

«Mientras esperamos, por supuesto, una paz duradera, una paz permanente, que es necesaria para nuestras regiones, creemos que Vladimir Putin está dispuesto a invadir también otros países», afirmó.

En agosto, Varsovia envió una nota de protesta a Moscú tras la caída y explosión de un dron en el este del país, en la que calificó el incidente de «provocación deliberada».

En 2023, un misil ruso atravesó el espacio aéreo polaco sobrevolando su frontera con Ucrania.

En noviembre del año año anterior, un proyectil de la defensa antiaérea ucraniana cayó sobre la localidad polaca de Przewodow, cerca de la frontera, causando la muerte de dos civiles.

Ucrania ha sido objeto de intensos ataques en los últimos días. El miércoles por la mañana se activó una alerta aérea en todo el país.

Las autoridades militares de Kiev advirtieron a la población de una «amenaza de ataque con misiles», mientras que las fuerzas aéreas informaron de bombas guiadas y objetos a gran velocidad en dirección a Járkov y Sumi, en el este del país.

El martes, un bombardeo ruso mató al menos a 24 personas que habían acudido a cobrar sus pensiones en un pueblo cercano al frente de la región de Donetsk, en el este, según las autoridades.

Rusia lanzó el domingo la mayor oleada de drones y misiles sobre Ucrania desde el inicio de la guerra, que causó varios muertos y heridos en todo el país y que, por primera vez, alcanzó la sede del gobierno.

bur/lgo/roc/arm/pb